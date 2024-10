Concerti, sagre, mostre e fiere: ecco gli eventi per il primo week-end di ottobre

Ecco gli eventi del week end 5 – 6 ottobre in Granda. Concerti, sagre, mostre, fiere, escursioni, mercatini e tanti appuntamenti in ogni angolo della provincia di Cuneo.



Di seguito la nostra consueta carrellata di suggerimenti su come trascorrere il prossimo week end nella nostra provincia. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it.



CUNEO

PAULANER OKTOBERFEST CUNEO

VIIa edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo”.

Sabato 5 ottobre, in area garden balli country dalle 15. Successivamente musica con Radio Piemonte Sound e, dalle ore 23, Don Paolo DJ. Kuni Kumpel nel padiglione principale e alle 23.30 ABCD band.

Domenica 6 ottobre, dalle ore 18, la voce femminile della Sariband darà spettacolo sul palco dell’area garden, e, dalle 20.30 Dj Reghe. Per tutta la giornata è previsto un nuovo appuntamento con i motoraduni con l’arrivo delle Harley Davidson. Cori e intrattenimento dei Kuni Kumpel, che si esibiranno in perfetto stile Oktoberfest per tutta la domenica, con DJ Set finale a cura di DJ Schiffer. Tutte le info su www.oktoberfestcuneo.it.



CUNEO

EUROBIRDWATCH

Sabato 5 ottobre la sezione Lipu di Cuneo organizza un’escursione guidata in località “Stagni di San Sebastiano (Fossano)”, in concomitanza con le giornate del Eurobirdwatch, grande evento europeo dedicato al birdwatching. Appuntamento alle ore 8.30 presso il “parcheggio ex Eliporto (Baladin)”, rientro previsto per le 13. L’escursione di birdwatching proseguirà nel pomeriggio, per chi lo desidera, insieme a Luca Giraudo, socio Lipu e guida escursionistica, prima con una tappa a Magliano Alpi e a seguire, fino al tramonto all’Oasi della Madonnina a Sant’Albano Stura.

E' possibile quindi partecipare alla sola escursione mattutina, a quella del pomeriggio o a entrambe, a scelta, comunicando la propria preferenza a. tel.: 328 2798896 - 328 4277574

oppure mail: cuneo@lipu.it. Per info e prenotazioni 328 27 98 896 - 328 42 77 574.



CUNEO

ARCHEOFILM

Sabato 5 ottobre nel Complesso Monumentale di San Francesco, seconda edizione del “Cuneo Archeofilm”, il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente. Alle ore 21, con ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, saranno proiettati due film scelti tra il meglio della cinematografia mondiale legata all’archeologia, intervallati da una conversazione con alcuni protagonisti del mondo della comunicazione storico-archeologica. Info:

https://ietstage.comune.cuneo.it/it/node/424507

SAVIGLIANO

FESTA DEL PANE

Sabato 5 ottobre alle ore 11 si presenta il pane della prevenzione LILT. Durante la fiera, il pane della prevenzione LILT verrà prodotto dalle ore 7 alle 17 e domenica 6 ottobre dalle ore 13 alle 17.

Si tratta di un pane a filiera corta, con farine macinate a pietra, pasta madre, lunga lievitazione, contenuto ridotto di sale e aromatizzato con infuso di rosmarino per mitigare il basso contenuto di sale. Il pane che prodotto sabato e domenica durante la fiera e poi dal 7 ottobre nelle oltre 40 panetterie che hanno aderito al progetto. Testimonial la nuotatrice saviglianese Sara Curtis, olimpionica di Parigi, che con grande disponibilità, si è dimostrata interessata al tema, consapevole che l’alimentazione, per gli sportivi, è prioritaria. Info: www.legatumoricuneo.it dove si trovano tutti i panifici aderenti.

Inaugurazione della Fiera del Pane sabato 5 ottobre alle ore 12 presso Area Forni in Piazza del popolo. Tutte le info sulla fiera: https://www.entemanifestazioni.com/

ALBA

PALIO DEGLI ASINI

Domenica 6 ottobre Gli asini dei borghi si contendono il Palio. A dare il via alla giornata, la sfilata storica con gli oltre 1000 figuranti. Tutte le info sull’evento qui: https://www.fieradeltartufo.org/



ALBA

MOSTRA PINOT GALLIZIO

Sabato 5 ottobre, alle ore 18, in corso Torino 18, inaugurazione mostra “Gallizio - L’Uomo di Alba” esclusiva dedicata a una delle figure più innovative dell’arte contemporanea del XX secolo. La mostra, che si terrà dal 5 ottobre al 1 dicembre 2024, sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato e la domenica in orari specifici, in concomitanza con eventi speciali.

Info: comunicazione@associazioneinsieme.info



ALBA

ARMONIE DI FORME

Sabato 5 e domenica 5 ottobre prosegue presso la Chiesa di San Giuseppe la mostra dello scultore Sergio Unìa "Armonie di forme - sculture e disegni - Segni di un tempo". Orario 10 -18.



ALBA

ALBA SOTTERRANEA - VIAGGIO AL CENTRO DELLA CITTÀ

Sabato 5 e domenica 6 ottobre percorso "Alba Sotterranea" tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Il punto di ritrovo è davanti all'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento, 2 ad Alba, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori. Info: info@ambientecultura.it



BARGE

OTTOBRATA BARGESE

Sabato 5 e domenica 6 ottobre appuntamento aperto a tutti con l'"OTTOBRATA Bargese", tradizionale manifestazione, con il consueto mercato accompagnato da eventi gastronomici e culturali da non perdere. Info: prolocobarge@tiscali.it 0175/349128 – 328 96 64 546.



BORGO SAN DALMAZZO

GIORNATE PER L’AMBIENTE - ACCLIMATIAMOCI

Sabato 5 ottobre alle ore 9.30, in occasione della manifestazione Acclimatiamoci - Uomo VS Ambiente organizzata dal Comune di Borgo San Dalmazzo, attività per bambini dal titolo "Avrò cura di te" presso la Biblioteca Civica. Alle 16.30 approfondimento “I funghi: ruolo ecologico e diversità” e alle 17.30 “Unicità botaniche delle Alpi Marittime”. Domenica 6 ottobre alle 20.45, in biblioteca, incontro con Don Mariano Bernardi “La cura della casa comune”. Mostra visitabile “Scatti di biodiversità”. Info: 0171/265555 o biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it



BOVES - MELLANA

VISITE GUIDATE SANTUARIO

Domenica 6 ottobre alle 15 e alle 17 visite guidate al Santuario dedicato a Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa. Per prenotazioni: 331 39 96 437.



BRA

BIENNALE WAB

Sabato 5 ottobre, alle ore 17, presso il Movicentro di Bra (piazza Caduti di Nassiriya), avrà inizio la quinta edizione di WAB, Biennale della creatività ed esposizione d’arte contemporanea promossa dal Comune di Bra, dalla Consulta comunale per le Pari Opportunità e dall’associazione culturale Brarte. Info: https://www.comune.bra.cn.it/it/events/dal-5-al-27-ottobre-torna-la-biennale-della-creativita-wab



BRA

DA CORTILE A CORTILE

Domenica 6 ottobre itinerario enogastronomico in tappe sulle tracce delle antiche mura della città, dall’aperitivo al dessert. Partenza ore 12 e ore 13 da Piazza Caduti

per la Libertà. Costo: € 30 - ridotto under 12: € 20. Info e prenotazioni: 0172/430185 turismo@comune.bra.cn.it

Walking Tour del centro storico a cura di Visit LMR, con partenza alle 11 in via Cavour (prenotazione sul sito www.visitlmr.it/it/esperienze/bra-walking-tour

Musei cittadini aperti al pubblico gratuitamente con i seguenti orari: il Museo Craveri di storia e naturale e quello di archeologia, storia e ed arte di Palazzo Traversa dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30; per il Museo del giocattolo sono previste visite guidate con partenza alle 10.30, 11.30, 14.30, 15.30 e 16.30. La Casa dei braidesi ospitata nella Zizzola sarà visitabile dalle 10 alle 18.

Ingresso gratuito anche per la mostra “Archīvum”, personale di Marta Czok, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30. Concerto tributo a Lucio Dalla e Lucio Battisti del gruppo “Luci alla ribalta project”, a partire dalle 11 in piazza Caduti per la Libertà. Per tutta la giornata, in città si esibiranno gli allievi delle scuole di danza cittadine e gruppi musicali itineranti tra cui il Coro dell’Enologica di Alba in “Cantacunta”, accompagnati da Roberto Bella dei Trelilu. Info: https://www.comune.bra.cn.it/index.php/it/news/da-cortile-a-cortile-un-nuovo-itinerario-per-ledizione-2024-del-tour-enogastronomico



BRA

PAESAGGIRE

Sabato 5 ottobre alle ore 15 "Le antiche vie cittadine" - Passeggiata nel centro cittadino alla scoperta di leggende, tradizioni e botanica. Partenza in Piazza Giolitti e arrivo presso l'Ala di Corso Garibaldi. Info: https://zizzolaturismoecultura.webnode.it/



BRA

FESTA BESCURONE

Sabato 5 ottobre, alle ore 20, presso il Palatenda, sarà servita una polenta tradizionale con prenotazione obbligatoria al 328 03 58 952 e 328 64 83 826. A seguire discomusic con DJ Kodof.

Domenica 6 ottobre, Santa Messa alle ore 9.30 nella chiesa Beata Vergine del Rosario con celebrazione degli anniversari di matrimonio. Alle ore 10.30 ci sarà l’aperitivo in giardino fronte chiesa con sfilata degli abiti da sposa. Dalle ore 13 alle ore 14.30 triangolare di calcio con Italia, Senegal e Albania. Alle ore 14.30, nel giardino fronte chiesa, castagnata e festa delle comunità con balli e sfilate in costume tradizionale. Ore 17.30, in chiesa, estrazione dei premi della Scatolata.



CARAGLIO

SAGRA DELLA RUSTÌA

Domenica 6 ottobre, presso il Bioparco Acquaviva di Caraglio, via Bottonasco 41, si terrà la tipica “Sagra della Rustìa – Polenta Bastarda Arrostita”. Info: 3516747483 https://bioparcoacquaviva.com/



***

CASTIGLIONE TINELLA

L’UVA DEL MOSCATO

Domenica 6 ottobre alle ore 10.30 ritrovo in piazza XX Settembre e partenza della passeggiata alle 11, con percorso su sentiero panoramico e crinali delle colline situate nel territorio delle Langhe.

Anello mattutino di 3 km a cui farà seguito pranzo al sacco. Nel pomeriggio sarà possibile partecipare alla passeggiata organizzata dalla Pro Loco di Castiglione Tinella, su un percorso di 8 Km, per festeggiare la vendemmia. A metà percorso arrivo alla panchina gigante e brindisi con degustazione di Moscato d’Asti e Contessine (biscotti a base di nocciole). Intorno alle 16.30, ritorno nella piazza XX Settembre, per buffet della Vendemmia preparato dalla Pro Loco, con giochi di squadre per tutte le età e gara di pigiatura dell’uva. L’evento della Pro loco ha un costo di 15 euro per gli adulti e di 7 euro per i minori di 12 anni. La passeggiata pomeridiana è gratuita.

Info: APS Camminare lentamente 349 72 10 715 - 380 68 35 571

www.camminarelentamente.it



CHERASCO

CACCIA AL TESORO ARANCIONE

Domenica 6 ottobre, alle ore 15, presso la Biblioteca Civica, in via Monte di Pietà 43, “Caccia ai Tesori Arancioni”. Percorso in 6 tappe nei luoghi più caratteristici del centro storico di Cherasco che permetterà ai partecipanti di scoprire le sue bellezze artistiche e paesaggistiche.

L’evento è aperto a tutti, previa iscrizione online della squadra (massimo 6 partecipanti). Info: https://landing.touringclub.it/tesori-bandierearancioni/

bandiere.arancioni@touringclub.it



CHERASCO

MOSTRE PALAZZO SALMATORIS

Continua la mostra di Jean Gaudarie Thor, presso Palazzo Salmatoris con orario di visita sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero.

https://www.turismoeventicherasco.it/



CHERASCO

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E SINAGOGA

Domenica 6 ottobre per tutta la giornata penultimo Mercato dell'Antiquariato nel centro storico

Ci sarà inoltre la possibilità di visitare gratuitamente la Sinagoga, sita nell’antico quartiere ebraico, in via Marconi 6, con orari di apertura: 10.30 - 13.30 / 14.30 - 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30).



CHIUSA PESIO

TIMELINE

Sabato 5 e domenica 6 ottobre evento di rievocazione storica multiepoca che accompagnerà il pubblico alla scoperta della Storia attraverso l’incontro con i vari periodi vissuti dall’umanità.

Nella serata di sabato 5 sarà possibile cenare con la paella. Info: valle.pesio@gmail.com



***

DRONERO

BLINK – MAGO LUPIS

Sabato 5 ottobre alle ore 21 spettacolo del Mago Lupis, al Cine-Teatro Iris di Dronero. Prenotazioni su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mago-lupis-il-trucco-ce-ma-non-mi-dona-1012104099607?aff=oddtdtcreator



FOSSANO

CONCERTO D’ORGANO

Domenica 6 ottobre alle ore 21, presso la Basilica Cattedrale di Santa Maria e San Giovenale a Fossano "Concerto di inaugurazione" a seguito del restauro e riqualificazione dell'organo a canne. Il Maestro Gabriele Agrimonti eseguirà musiche di Bach, Bossi, Litz e improvvisazioni sui temi dati. Ingresso libero. Info: https://www.crfossano.it/index.pl?pos=00.01&portale=fondazione



FOSSANO

VIAGGIO FRA LE MONETE E LA STORIA

Sabato 5 ottobre i locali storici del Palazzo del Comandante in via Roma 122, sede della Fondazione e della CRF, saranno aperti dalle ore 9 alle ore 12 per visite guidate gratuite, durante le quali sarà possibile vedere la nuova collezione di monete antiche donata dal dott. Gianfranco Mondino.



FRABOSA SOTTANA

CASTAGNA D’ORO

Sabato 5 e domenica 6 ottobre appuntamento a Frabosa Sottana, presso piazza Sacco 1, con il Galà della Castagna d'Oro, edizione 2024. Sabato stand espositivi a partire dal mattino. La domenica mattina ricca fiera di prodotti tipici e artigianato di qualità e, a seguire, consegna del premio “Castagna d’Oro” a sportivi olimpici e personaggi di fama nazionale ed internazionale.

Info: infopointmondole@gmail.com



GUARENE

MOSTRE A GUARENE

Continuano nel week-end le mostre “Truly Rural” e “There is No Conquest Without Celebration di Tin Ayala” Ingresso: sabato e domenica 12-19 (gratuito). Info: https://fsrr.org/



***

LA MORRA

SCOPRIRE IL NEBBIOLO

Sabato 5 ottobre presso la Cantina Comunale ci sarà la possibilità di scoprire i pregiati vini dei produttori di La Morra e approfondire le caratteristiche dei tre vitigni principali del territorio. In questa tornata protagonista il Nebbiolo. Orario: dalle 11 alle 17 (ultimo ingresso alle 16).

La prenotazione non è obbligatoria, ma è consigliata Informazioni e prenotazioni: 0173/509204 info@cantinalamorra.com



MOIOLA

ALLA SCOPERTA DELLA STORIA

Sabato 5 ottobre, dalle ore 16.30, primo appuntamento della rassegna escursionistica "Alla scoperta della storia: Castagni, Sapori della Valle e Cieli Stellati". Prenotazione necessaria, evento a pagamento. Info: https://www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/vallesturaexperience.it



MONDOVÌ - MONASTERO DI SAN BIAGIO

CONCERTO MUSICA CLASSICA

Sabato 5 ottobre dalle 19.30 presso il Monastero di San Biagio a Mondovì, concerto per pianoforte e violoncello, con repertorio classico e romantico di Fauré, Saint-Saëns e Schubert. Ingresso libero.

Info: 0174/ 698439 o segreteria@casadomenor.org



MONTALDO ROERO

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO

Sabato 5 ottobre alle ore 17.30 Cerimonia del “Campè giù ‘er Magg”. Alle ore 20 Gran Fritto Misto alla piemontese.

Domenica 6 ottobre alle ore 11.15 S. Messa seguita da aperitivo presso circolo ACLI. Alle ore 17 Presentazione del cartellone 2024/2025 Universal Foxy Scuola di Formazione Teatrale e a seguire cena a KM0 nel circolo ACLI.



PAMPARATO

VISITE CASTELLO

Domenica 6 ottobre visite guidate al castello su prenotazione alle ore 10.30 e 15.30. Biglietto intero 8 €; ridotto (6-14 anni) 5 €; gratuito fino a 6 anni, visitatori con disabilità. Info: http://www.comune.pamparato.cn.it/



PEVERAGNO

AVIS IN FESTA

Domenica 6 ottobre 44° anniversario di presenza sul territorio dell’AVIS. Alle ore 10 ritrovo presso monumento al donatore, sfilata nelle vie cittadine, S. Messa e pranzo conviviale.



PEVERAGNO - PRADEBONI

Domenica 6 ottobre dalle ore 14 “Castagnata della Bisalta” con caldarroste, vin brulè e cioccolata calda. Concerto del Duo Sciapò.



PIOZZO

FIERA DELLA ZUCCA

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, prosegue la 31esima edizione della kermesse, che proporrà oltre 600 varietà di zucca, selezionate e raccolte in una mostra tecnico-scientifica unica nel suo genere in Italia, allestita nel belvedere dell’Albarosa, curata da alcuni esperti e che potrà essere visitata gratuitamente. Potete trovare maggiori informazioni e foto sulla fiera, su come raggiungerla e dove parcheggiare su Facebook e Instagram tramite l’hashtag #fieradellazucca, al numero 349 27 98 710 o via mail all’indirizzo info@prolocopiozzo.it .Il programma completo su:

https://www.prolocopiozzo.it/fieradellazucca/index.html



POCAPAGLIA

ALLA SCOPERTA DEL MIELE

Domenica 6 ottobre, alle ore 15, l’Area Asfodelo organizza un pomeriggio alla scoperta del miele e dei prodotti locali. Alle ore 17.30 APEritivo con focaccia miele e formaggi, vino e bevande. All’evento parteciperanno la Banda musicale del Roero e il Gruppo Cantè j’euv. Il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse a livello nazionale da Filiera Futura.

Info: 338 63 36 769 - 338 71 01 823.



PRAZZO INFERIORE

SAGRA DELLA PATATA

Sabato 5 e domenica 6 ottobre a Prazzo Inferiore si celebra la 29° edizione della Sagra della Patata, caratterizzata dall’abbinamento della mostra-mercato dei prodotti tipici locali esposti e venduti dagli esercizi commerciali presenti, nonché da coltivatori valligiani e commercianti della zona. Domenica 6 per tutto il giorno bancarelle e prodotti tipici in piazza. Info: https://www.comune.prazzo.cn.it/



PRAZZO INFERIORE

CIRQUE DU SOLEIL

Sabato 5 ottobre alle ore 21, presso le ex scuderie della ex Caserma Pisacane di Prazzo Inferiore, in valle Maira, si terrà lo spettacolo teatrale Le Sommelier “Una degustazione ad alto tasso di comicità” con i Freak Clown artisti provenienti dal Cirque du Soleil. L'evento fa parte della rassegna Ecomusei Palcoscenico Naturale. Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it/



RITTANA - CHIOT ROSA

OPERA LE MASCHE

Domenica 6 ottobre alle 11.30 si terrà l’inaugurazione dell’opera pubblica “Le masche” dell’artista Giulia Cenci, tappa conclusiva della prima edizione di Radis. Info: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inaugurazione-dellopera-pubblica-le-masche-922785284627



ROBURENT - LOCALITÀ CARDINI

CASTAGNATA

Domenica 6 ottobre appuntamento in Località Cardini per la tradizionale castagnata: dal mattino mercatino di prodotti tipici, dalle 14 musica, distribuzione di castagne offerte dalla Pro Loco e laboratorio di pittura per bambini con i Tondo Pesto. Info: 0174/227560.



ROCCABRUNA

FIERA DI VALLE E GRAN CASTAGNATA

Sabato 5 ottobre alle ore 16 inaugurazione della 20esima Fiera di Valle, con street food, concerto del corso musicale dell’Istituto Comprensivo di Dronero e dalle 22 musica con Lamb DJ e Gigi L’Altro. Domenica 6 ottobre raduno di Fiat 500 storiche e Fiera dalle ore 9. Dalle 14 attività per i bambini, parata di fisarmoniche e violini “Passacharriera” e concerto dei Sonadors. Per info: 380 45 50 005 - 0171/917201 fieradivalle2023@gmail www.comune.roccabruna.cn.it



ROCCASPARVERA - PIANO QUINTO

VIAGGIO NEL TEMPO – RIEVOCAZIONE STORICA

Sabato 5 ottobre Presidio Legionario di epoca tardo repubblicana sulla via che attraverso le Alpi Marittime collegava l’antica Pedona. Verrà allestito un accampamento militare in piena attività grazie ai legionari della Quarta Legio Consolare, un gruppo di rievocazione storica di epoca romana di Ivrea (TO). Inizio rievocazione storica alle ore 10 fino alle 17.30 con visite guidate interattive e diverse sessioni di addestramento. Esercitazioni di tiro con gli Scorpio di Vitruvio, e combattimenti all’arma bianca, scrittura e attività ludiche al tempo dei romani.

L’apertura ufficiale, che prevede la ricostruzione di un antico cerimoniale, si terrà alle ore 11.30.

Durante la giornata saranno anche ricostruiti rituali religiosi in latino, con traduzione in italiano per immergersi ulteriormente nella storia. L’accesso all’accampamento è libero.



ROSSANA

FESTA DEL FUNGO E DELLA CASTAGNA

Sabato 5 ottobre in Piazza Gazelli alle 21.30 serata sotto le stelle con musica DJ Pitone e DJ Gianmarco Millone. Domenica 6 ottobre dalle 9.30 Grande Fiera lungo le vie del paese, dove sarà possibile visitare bancarelle e mostre dedicate ai prodotti locali.

Alle ore 10 cerimonia di inaugurazione ufficiale della Sagra 2024, con la presentazione del Bulerè e della Bela Barutera in Piazza Gazelli, a cui seguirà l'apertura delle varie mostre sparse per il paese.

Alle 11 concerto nella chiesa Parrocchiale con il pianista Loris Pianezzé, alle 14.30 sfilata per le vie del paese, accompagnata da vari gruppi folkloristici, tra cui Paure Diau. Spettacolo del Clown Trinchetto con attrazioni per i bambini nel cortile della Scuola dell’Infanzia, musica con i Son de la Rue, Imperial Dance, Canzoni in Compagnia, Brassvolé Jazzcircus da Torino, Gruppo Folkloristico Artusin con danze popolari, Bandao Street Band da Poggibonsi (SI), esibizioni di Cantori Popolari. Numerose le mostre visitabili in paese. Raduno di Vespa, moto e auto d’epoca in via XII Luglio. Parcheggio riservato ai disabili e area camper disponibili. Info: https://www.prolocorossana.it/

e numeri 346 08 09 796 - 349 67 20 868.



SALUZZO

MARCHESATO OPERA FESTIVAL

Domenica 6 ottobre, per l’edizione 2024 del Marchesato Opera Festival, la città di Saluzzo si animerà di diversi appuntamenti musicali presso alcuni dei suoi più importanti spazi di rilevanza storica e artistica. Sarà possibile partecipare ad un vero tour musicale che inizierà alle ore 15.30 presso Casa Cavassa e terminerà in Duomo alle ore 18.30. Ingresso libero su prenotazione a apm@scuolaapm.it – tel. 0175 47031



SANFRÈ

SAGRA DEL RISO

Sabato 5 ottobre alle ore 18 raduno statico di auto sportive e Spritz party con DJ Set. Dalle ore 19 apertura stand gastronomici a base di riso. Domenica 6 ottobre alle ore 10 partenza della 'Roeroica' escursione con MTB Vintage antecedenti l’anno 2000 sui sentieri del Roero. Dalle 10 alle 15 Scuole & Riso con un sorriso, laboratorio di cucina e Cooking Show con chef Fulvio Siccardi e Danilo Gatti.

Visite al castello dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17. Alle ore 15 16aedizione del Palio dei Borghi.

Info: proloco.sanfre@gmail.com o 351 30 80 531.







SOMMARIVA DEL BOSCO

TRAME DA PAESE DI FIABA

Sabato 5 ottobre l’Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel e il Castello di Sommariva del Bosco ospiteranno gli eventi:

Mostra personale di Antonella Tavella: "Una fiaba ci vuole ancora"

L’esposizione presso l’Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel sarà aperta al pubblico il 5 e 6 ottobre, con inaugurazione sabato alle ore 10.30.

"La Bella Addormentata nel Bosco": Un percorso narrato per grandi e piccoli

Sabato 5 ottobre, alle 15, partirà da piazza Seyssel una passeggiata animata ispirata alla fiaba di Aurora, reinterpretata dagli amici del gruppo Paese di Fiaba. Evento, aperto a tutti.

Laboratorio creativo per bambini: "Sbagliare le storie"

Subito dopo la passeggiata, si svolgerà il laboratorio "Sbagliare le storie" per i bambini, a cura di Collaboratorio APS. I piccoli esploreranno fiabe di autori come Rodari e Calvino, creando nuove avventure attraverso giochi di ruolo e attività creative. Merenda a base di Nutella.

Paolo Tibaldi presenta: "Fiabe da Ascoltare, la Voce che Nutre la Fantasia"

Alle 17 di sabato 5 ottobre, Paolo Tibaldi condurrà il pubblico in un viaggio tra mondi immaginari con la lettura animata "Fiabe da Ascoltare".



VALDIERI

SAGRA DEL GARUN

Sabato 5 e domenica 6 ottobre a Valdieri si svolgerà la “Sagra del Garun”, organizzata dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco di Valdieri.

Sabato dalle ore 19 in Piazza San Martino Street Food e Musica con DJ

Piolo, presso la tensostruttura in piazza San Martino. Domenica 6 ottobre dalle ore 10, nel concentrico di Valdieri, Mercatino con prodotti di artigianato. Alle ore 10-11-16 sarà possibile partecipare alle camminate “Alla Scoperta dei tesori di Valdieri”, ritrovo in Piazza della Resistenza. Alle ore 12.30 Grande Polentata sotto la tensostruttura riscaldata con prenotazione in loco fino ad esaurimento posti. Nel pomeriggio intrattenimento musicale con il gruppo “Folk en Rouge“e degustazione di caldarroste.

Info: comunedivaldieri@gmail.com o 0171/97109.



VERZUOLO

MADONNA DEL ROSARIO: VILLA DI VERZUOLO IN FESTA

Sabato 5 ottobre laboratori a tema medievale, della durata di circa un’ora e mezza, in collaborazione con la Piazza dei Bimbi. Tre partenze: alle 15 - 16 - 17. Alle ore 18, presentazione del libro “Delitto al Colle Alto” di Marco Craveri. Alle 20 avrà inizio la cena a base di bagna caoda, realizzata in collaborazione con la Pro loco di Faule e accompagnamento con la musica del gruppo “Cover Lab Trio”.

Domenica 6 ottobre mostra ortofrutticola nelle vie del borgo, la “borsata” della Madonna del Rosario e la 16esima edizione della mostra “Arte e Artigianato nel Borgo della Villa”. In centro, sia al mattino sia al pomeriggio, stand interattivi dedicati all’emergenza sanitaria con la Croce Rossa di Manta dal titolo “Il percorso del baby soccorso” e area giochi, laboratori ludici su sport e giocoleria curati da Gianluca Tomatis. Sarà anche presente il “truccambimbi”, con Daria e Giusy Festa.

Alle 12.45, nella piazzetta dell’ala, pranzo a base di polenta. Nel pomeriggio castagnata della Villa, animata dai canti popolari con la partecipazione de I 10 Piasent. Lungo via Castello in programma anche un concerto itinerante della banda musicale di Moretta. “Cena d’la Duminica” ed esibizione della scuola di danza Emotion Dance e dalla serata di musica latina con il duo Piero&Elena.

Tutti gli eventi della Festa di Madonna del Rosario (fatta eccezione per la polentata di domenica) si terranno all’interno della tensostruttura allestita nel parco del Castello di Verzuolo.

Info: 351 42 04 004 o pro.villa@virgilio.it.

Castello aperto per tutta la giornata di domenica. Prenotazioni su www.villadiverzuolo.it e al numero 351 42 04 004. Previsto il servizio navetta che collega piazza Willy Burgo (centro Verzuolo) con il Castello. Domenica 6 ottobre, S. Messa alle 7 e alle 10.30. Alle ore 16, recita del rosario con seguente processione per le vie del Borgo Antico.



VICOFORTE MONDOVÌ

CONGRESSO PROVINCIALE ACLI CUNEESI

Sabato 5 ottobre si terrà a Vicoforte presso Casa Regina Montis Regalis a partire dalle ore 8.30, il 33° Congresso Provinciale delle ACLI Cuneesi. Saranno presenti il presidente Nazionale delle ACLI Emiliano Manfredonia e il vescovo di Mondovì Mons. Egidio Miragoli.



VICOFORTE MONDOVÌ

GRAN CASTAGNATA

Domenica 6 ottobre, "Gran Castagnata” al Santuario di Vicoforte, dalle ore 14.30. Intrattenimento musicale di Nonno Attilio e Ricky Mercenati. Lo stesso giorno si svolgerà la 21esima edizione del Concorso di Pittura Estemporanea. Ingresso libero.



VILLAR SAN COSTANZO

CICIU A CHI?

Sabato 5 ottobre alle ore 15.30 visita guidata alla Cappella di San Giorgio ed alla Cripta a cura dei Volontari per l’Arte. Segue una camminata raccontata nella Riserva Naturale dei Ciciu del Villar. Al termine, per chi desidera, possibilità di cena conviviale. Info: gae@chamin.it