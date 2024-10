Coro di Modena in concerto a Demonte

Il coro ospite è il "San Lazzaro" di Modena, con il quale lo scorso anno, durante il Festival internazionale dei cori in Val Pusteria, è nato un sodalizio di amicizia e condivisione, che ha permesso a coristi della Corale Valle Stura di soggiornare nella loro città la scorsa primavera ed essere quindi accolti, questo fine settimana, tra le nostre montagne.

Nato a Modena nel 1980, il gruppo corale è attualmente composto da una cinquantina di elementi a quattro voci miste ed il suo repertorio spazia dal sacro al profano, con la parte folcloristica che include canti delle varie regioni d'Italia, molti dei quali interpretati in dialetto e che costituiscono un patrimonio inestimabile. Il tutto inciso su quattro CD e con la partecipazione a concerti sia in Italia che all'estero (Austria, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca e Stati Uniti). Inoltre da alcuni anni si è reso promotore, in collaborazione con il Comune di Modena, di alcune rassegne corali.