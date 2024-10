Giornate FAI d’Autunno a Busca e Savigliano, tra arte, giardini segreti e un viaggio sensoriale nel caffè Excelsior

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, tornano le Giornate FAI d'Autunno. In 360 città d’Italia si potranno visitare oltre700 luoghi di storia, cultura, arte e natura, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti.

Per la Delegazione FAI di Saluzzo, con il Gruppo FAI di Saviglianoe il Gruppo Giovani, saranno protagoniste della due giorni dedicata al Patrimonio italiano: Busca e Savigliano. La con prima due inedite proposte: un viaggio sensoriale alla scoperta del caffè nella Torrefazione Excelsior di Busca e la scoperta di Villa Bafile.

Nella seconda città, anche quest'anno sul tema dei "Giardini segreti" si scopriranno tracce di Liberty e di antiche mura.

La presentazione del programma è avvenuta a Busca, giovedì 3 ottobre, nello Spazio Incontri di Santa Maria di Busca concessa dall’Amministrazione: “Per questa edizione delle GFA a Busca abbiamo cercato nuovi spunti inediti, legati atematiche molto attuali, quali la biodiversità e l’ecosostenibilità – racconta Giorgio Fossati,Capo Delegazione – e siamo molto riconoscenti alle titolari dell’azienda coinvolta per lastraordinaria disponibilità e collaborazione dimostrateci. Rimane comunque il nostro grande legame con l’arte antica: quello dei preziosi affreschi conservati nella corte di una villa privata, che saranno visitabili in esclusiva grazie alla sensibilità e cortesia dei proprietari”.

Erano presenti autorità in rappresentanza di entrambe, nelle persone di Ezio Donadio,(Sindaco di Busca) insieme a Lucia Rosso (ass. Cultura), e Antonello Portera (Sindaco diSavigliano); sono intervenute anche Nicoletta e Roberta Trucco, titolari Torrefazione Caffè Excelsior, e la prof.ssa Golzio, proprietaria di Villa Bafile.

Busca: Un viaggio sensoriale alla scoperta del caffè nella Torrefazione

Cosa fa un mastro torrefattore? Com’è un chicco di caffè quando viene raccolto? Come sisvolge il processo di torrefazione? Come stabilire se un caffè è veramente “buono”? Per scoprirlo, la Torrefazione Caffè Excelsior, nota realtà artigianale del territorio, solitamente chiusa al pubblico, aprirà eccezionalmente le sue porte in occasione delle Giornate FAI d’Autunno.

Guidati da professionisti esperti nel settore, offrirà un’opportunità unica per esplorare il mondo del caffè a 360 gradi e conoscere meglio una delle bevande più amate al mondo.

Sono prenotabili online due tour esperienziali:Tour espresso (durata 90 min.) che include la visita guidata allo stabilimento, per conoscere tutte le fasi di lavorazione del caffè osservando il lavoro del mastro torrefattore durante il processo di tostatura artigianale, e l’assaggio professionale, guidato da un sommelier del caffè, per imparare a riconoscere le note aromatiche, i sapori e le sfumatureche rendono unico un caffè.

Tour origini (durata 120 min.) composto dalla visita guidata allo stabilimento, e da due workshops di approfondimento. Uno per scoprire i segreti dietro il lungo viaggio del caffè (dalla piantagione alla tazzina)attraverso origini e leggende fino ad arrivare alla “regola delle 5M” per ottenere l’Espresso Perfetto, fondamentale per ogni appassionato di caffè.

L’altro in cui i partecipanti saranno guidati da un esperto nell’affascinante mondo dei caffè filtro, mirato ad approfondire i differenti metodi di estrazione del caffè tramite percolazione e infusione. Tramite l’assaggio, si potrà comprendere come questi metodi esaltino note e aromi diversi rispetto al classico caffè espresso.

Inoltre, in attesa del turno di visita, un barista professionista dimostrerà come si prepara un cappuccino perfetto (dalla montatura del latte alla creazione di semplici decora di latteart).

E infine, per tutti i bambini ci sarà anche un’area ricreativa in cui potranno decorare piccoli oggetti utilizzando i chicchi di caffè, mentre verrà spiegato in modo semplice e divertente il processo di produzione. Per ragioni organizzative, e di qualità delle esperienze proposte, è obbligatorio prenotarsi a questo link: https://shop.tobevents.it/event/excelsior/ (in caso di ritardo, la prenotazione decade).

Il ritrovo sarà al Banco FAI, di fronte alla Torrefazione Caffè Excelsior (SS. Laghi Avigliana210, Busca), almeno 15 minuti prima dell’orario previsto per la visita. Gruppi di massimo 15 persone. Orari:sabato 14.30 – 18.30 (ultima visita alle 17). Domenica 9.30- 13.00 // 14.30 -18.30 (ultima visita alle 17)

Contributo volontario minimo destinato ai progetti del Fondo Ambiente Italiano:5 euro per gli iscritti FAI, 10 euro per i non iscritti. (Possibilità di tesseramento FAI sul posto a condizioni agevolate).

Gli affreschi svelati di villa Bafile a Busca

Visita esclusiva per gli iscritti FAI Sempre a Busca, ma in centro, la Delegazione FAI Saluzzo ha in serbo un’altra apertura speciale, dedicata ai suoi tesserati. Villa Elisa più conosciuta come Villa Bafile dal cognome degli ultimi proprietari, è una dimora privata, in stile neoclassico, situata esattamente dove un tempo si trovava un convento di frati Minori Osservanti, intitolato a Santa Maria degli Angeli, sorto alla fine 1400. Il convento godette sino al 1700 di grande splendore, diventando punto di riferimento spirituale e sede delle cappelle dei nobili del luogo.

Dopo altri passaggi di proprietà ad inizio Novecento la Villa attraversò un periodo di abbandono, finché non intervenne Enrico Bafile che la acquistò insieme alla consorte Elisa, salvando la costruzione nel 1913. Bafile arrivò a Busca come pretore e terminata la carriera in magistratura a Torino divenne poi sindaco della città, tra il 1953-57. Attualmente l’area di quasi 4 ettari, totalmente recintata dal muro quattrocentesco dell’antico convento, ne conserva alcune parti ed affreschi. Grazie alla disponibilità dei proprietari, vi sarà l’opportunità di entrare nel cortile interno(chiostro della chiesa conventuale) eccezionalmente aperto in esclusiva per gli iscritti FAI, ed ammirare le preziose testimonianze artistiche e architettoniche che sono giunte fino a noi. ("Un ringraziamento particolare alla famiglia Golzio e all’ Associazione Culturale “EnricoBafile”).

Per le visite non è richiesta prenotazione, ma è necessaria la tessera FAI (ci sarà la possibilità di iscriversi al FAI direttamente sul posto, a condizioni agevolate). Il ritrovo sarà al Banco FAI, all’ ingresso della Villa (Viale Strasburgo 9, Busca).

Gruppi di massimo 20 persone.Visite ogni 60 minuti:sabato 14.30 - 17.30 (ultimo ingresso); domenica 10 – 12 // 14.30 – 17.30 (ultimo ingresso).

Contributo minimo volontario destinato interamente ai progetti del FAI: 5 euro.

Altre opportunità a Busca

Domenica 13, alle 9.30 e alle 15: escursione guidata alle Cave di Alabastro(info/prenotazione obbligatoria: ecomuseobusca@gmail.com )

sabato 12 - domenica 13, dalle 16 alle 20: mostra “Il gusto del quotidiano” presso CasaFrancotto (Piazza Regina Margherita 4).

Il gruppo FAI di Savigliano propone i GIARDINI SEGRETI a SAVIGLIANO:tracce di Liberty e di antiche mura.

Con le giornate FAI d’Autunno continua la scoperta dei giardini nascosti nel centro storico di Savigliano.“In questa occasione – spiega la Capo Gruppo Eva Goldschmidt - si racconterà come le tracce delle antiche mura di Savigliano sono state talvolta inglobate nelle strutture dei nuovi edifici ed in altri casi conservate come memoria del passato all’interno dei grandi Giardini”.

In alcuni è possibile ancora ammirare grandi alberi pluricentenari, probabilmente già protagonisti del disegno dell’antico spazio aperto, come nel caso del Palazzo già Riccardino, oggi proprietà Flesia, in via San Francesco, strada che più ha subito trasformazioni in seguito all’abbattimento dell’antica cinta muraria del Presidio e dello spianamento del fossato, ricavando un’area edificabile molto interessante per famiglie agiate che realizzarono qui importanti dimore dotate di giardini e parchi.

I volontari FAI del Gruppo Savigliano e del Gruppo Giovani accompagneranno i visitatorialla scoperta delle tracce di Liberty nel giardino segreto del Villino Fruttero, sito lungovia Cernaia, all’angolo di Piazza Schiaparelli: esempio sempre più raro di abitazione unifamiliare costruita nei primi anni del Novecento. Durante il primo conflitto mondiale, il medico filantropo Enrico Fruttero commissionò la costruzione di questo edificio, caratterizzato da forme composte, finemente arricchite da decorazioni floreali che ripropongono in provincia la mondanità di uno stile sempre più presente in grandi città come Torino e Milano.

Il ritrovo sarà al Banco FAI collocato in Piazza Santarosa: per ragioni organizzative, ènecessario presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario previsto per la visita.Non è richiesta la prenotazione.

Orari:sabato 15 -18 (ultimo gruppo h. 17)domenica 9.00 -12.00 e 14.00 -18.00 (ultimo gruppo h. 17). Turni visita ogni 60 minuti. Contributo volontario minimo destinato ai progetti FAI: 3 euro per ogni visita.Visite a cura del Gruppo FAI di Savigliano e del Gruppo FAI giovani di Saluzzo.

Per contatti: savigliano@gruppofai.fondoambiente.it

Inoltre, in occasione delle Giornate d’Autunno, il Comune di Savigliano e l’Ufficio Turistico offriranno delle visite guidate gratuite alla città agli ospiti del FAI (e ad offerta libera destinata ai lavori alla Torre Civica per tutte le altre persone interessate).

La passeggiata esplorativa, ripercorrendo la storia delle mura cittadine, sarà l’occasioneper arricchire ulteriormente l’esperienza e per fornire spunti per un ritorno a Savigliano. Le visite della città, si terranno sabato 12 e domenica 13 alle ore 11 e alle 15.30. Chi volesse riservare il suo posto potrà scrivere a: iat.savigliano@coopculture.it

LE PROPOSTE DEL CASTELLO della MANTA

Durante le Giornate FAI di Autunno, la visita al bene di proprietà FAI del nostro territorio s itrasforma in un salto indietro nel tempo. TI RACCONTO IL CASTELLO: le sale, gli affreschi e le persone che lo hanno abitato nei secoli, tutto diventa narrazione grazie ad accompagnatori di eccezione, gli studenti del Liceo G.B. Bodoni di Saluzzo e del Liceo Peano Pellico di Cuneo. Visite ogni 30 minuti.Durata della visita: 45 minuti.

Per chi desidera una VISITA TEMATICA sarà proposto il percorso MERAVIGLIE RITROVATE: il Castello della Manta è stato donato al FAI nel 1985. Com'era il Castello e com'è cambiato nel corso degli anni? Quali gli interventi di restauro e cosa è stato riportatoalla luce? Una visita sui cambiamenti e i restauri degli ultimi 35 anni. Dalla Sala Baronale, passando per il ‘500 con i recenti restauri. Orari di visita: 10.30 – 12.00 – 14.00 – 15.30 – 16.45Durata della visita: 60 minuti.

UNA PASSEGGIATA IN GIARDINO (20 minuti)

Visita gratuita esclusiva per iscritti FAI o per chi si iscrive/rinnova in loco. Cedri, magnolie, aceri, cachi, roveri, castagni del giardino del Castello dialogano con cotogni, nespoli, pruni, azzeruoli, peschi, fichi e peri dipinti nella Sala Baronale. Una rilassante passeggiata all'aperto condurrà adulti e bambini a scoprire le storie e le curiosità che nascondono gli alberi del giardino.

APPROFONDIMENTI per tutti i visitatori

“Territorio tra cultura e colture”. Degustazione guidata dei nettari Amel per un'esperienza sensoriale olfattiva e per una conoscenza più approfondita dei valori nutrizionali del miele e del prezioso lavoro delle api. “Prendersi cura dell'ambiente e del territorio”. Come agire al meglio tramite le azioni quotidiane e la raccolta differenziata. Dialogo con il Consorzio S.E.A.

Per ulteriori informazioni e dettagli: www.giornatefai.it ,Info: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it