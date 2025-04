Spazzamondo 2025: aperte le iscrizioni per sabato 24 maggio. Oltre 170 i Comuni della provincia di Cuneo coinvolti

A poco più di un mese dall’evento, Spazzamondo 2025 si conferma una delle iniziative di partecipazione attiva e di educazione ambientale più partecipate a livello nazionale: sono oltre 170 i Comuni che hanno aderito e già 3.500 i cittadini iscritti. Promossa dalla Fondazione CRC, la campagna si svolgerà sabato 24 maggio e prevede una grande mobilitazione collettiva per la raccolta dei rifiuti, unita a momenti di animazione e sensibilizzazione ambientale.

È possibile iscriversi alla giornata del 24 maggio come cittadini, associazioni, gruppi, famiglie, scuole e aziende compilando il form disponibile sul sito www.spazzamondo.it e selezionando il proprio Comune di riferimento attraverso la mappa interattiva.

La Fondazione CRC ha inoltre deliberato il bando “Sport per il Pianeta”, pensato per rafforzare il senso di comunità attraverso lo sport: l’elenco delle 29 associazioni che parteciperanno attivamente alla giornata di Spazzamondo è disponibile sul sito web della Fondazione CRC alla pagina https://fondazionecrc.it/wpcontent/uploads/2025/04/2025_contributi_bando-sport-per-il-pianeta.pdf.

Le realtà selezionate, diffuse capillarmente in tutta la provincia, saranno protagoniste con attività come plogging, camminate ecologiche e pedalate presso i punti di distribuzione dei kit nei Comuni aderenti. Il loro coinvolgimento è pensato per promuovere uno stile di vita sano e responsabile, integrando sport, sostenibilità e cittadinanza attiva.

“Spazzamondo è oggi un’iniziativa affermata e un punto di riferimento a livello nazionale per la cura dell’ambiente e dei beni comuni: lo testimonia l’attenzione mediatica e l’ampia adesione da parte dei Comuni, che sottolinea la grande sensibilità della comunità provinciale sui temi della sostenibilità e della partecipazione”, dichiara Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC. “La risposta entusiasta che stiamo registrando anche quest’anno conferma Spazzamondo come appuntamento apprezzato e atteso, un segno tangibile di quanto si possa costruire quando istituzioni, cittadini, realtà associative e aziende lavorano insieme per un obiettivo comune”.

Nelle prossime settimane prenderà inoltre il via la rassegna “Aspettando Spazzamondo”, con quattro proiezioni cinematografiche a tema ambientale ospitate a Cuneo, Bra, Mondovì e Saluzzo, in collaborazione con la Cooperativa Erica.

Spazzamondo è promosso dalla Fondazione CRC con la collaborazione di Cooperativa Erica (partner scientifico dell’iniziativa) e di Protezione Civile provinciale, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Coldiretti, Confcommercio, Confartigianato e Confindustria, con il supporto dei consorzi ACEM, CEC, COABSER e CSEA. L’edizione 2025 punta a rafforzare ulteriormente il legame tra cittadini, ambiente e territorio, in una giornata che sarà simbolo di partecipazione e impegno collettivo.

Tutte le informazioni su www.spazzamondo.it