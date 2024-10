Auto si rovescia lungo la Provinciale 564 a Pogliola di Mondovì

Un’uscita di strada che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per la donna alla guida quella che intorno alle ore 17.30 di oggi, domenica 6 ottobre, ha interessato una vettura che stava percorrendo la Provinciale 564 nella zona di Pogliola, frazione di Mondovì, all’altezza del civico 131 di via Cuneo.

L’auto è andata a rovesciarsi terminando la propria corsa in un vicino campo.

Per fortuna la conducente non ha rimediato traumi tali da impedirle di uscire autonomamente dall’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondovì per la messa in sicurezza del mezzo.