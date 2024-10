Savigliano darà la cittadinanza onoraria a Elisa Isoardi?

Che Elisa Isoardi, conduttrice televisiva e modella originaria di Monterosso Grana, abbia con la provincia Granda un rapporto speciale che ricorre in praticamente ogni intervista (e che lei stessa coltiva tramite frequenti visite nel territorio provinciale) non è un mistero. Ed è tanto vero che da Savigliano arriva una particolare proposta: l’assegnazione alla Isoardi della cittadinanza onoraria.



Come riportato dalla stampa locale l’idea è venuta al consigliere comunale emerito Carmine Bonino: la Isoardi è affezionata alla città a seguito dell’esperienza di studio - negli anni dal 1996 al 1999 - all’Arimondi-Eula, durante la quale ha alloggiato presso le locali suore della Sacra Famiglia.



La proposta parrebbe aver già ricevuto l’appoggio di suor Mariangela Avataneo per conto della Madre Generale e del preside del liceo Luca Martini. Presto il passaggio in Comune.