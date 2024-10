Alba, la sorpresa del Borgo Santa Rosalia: "Vittoria inaspettata che dedichiamo al nostro presidente storico Candido Alessandria"

Una notte insonne, una grande festa. Un'euforia contagiosa, i cellulari che sono rimasti sui tavoli a illuminarsi, mentre intorno scoppiava una gioia inaspettata per il trionfo. Così il Borgo Santa Rosalia ha vissuto il "post" della vittoria del Palio degli asini di Alba.

E il giorno dopo la parola che risuona è ancora sorpresa. "Non ce l'aspettavamo proprio - commentano dal quartier generale albese -. Siamo rimasti molto spaventati per la caduta del fantino che ci ha fatto preoccupare parecchio, ma alla fine siamo riusciti a festeggiare insieme alla nostra presidentessa Carla".

Il trionfo porta con sé una dedica speciale e qui le parole lasciano lo spazio alla commozione: "Dedichiamo la vittoria al nostro presidente storico Candido Alessandria, che dal cielo ha esultato con noi, ha sorriso e ha fatto festa con noi per questa grandissima vittoria. Manca da tanto tempo, ma il Borgo per lui era una seconda famiglia".

Come tradizione non tutti hanno condiviso le celebrazioni del Borgo vincente, ed è andato in scena un simpatico furto, "un ratto" di stampo medievale. "Il Borgo Santa Barbara ci ha sottratto il portone della scena della rappresentazione storica e un borsone, ma sapremo come vendicarci".

Il Palio degli asini è finito, ma la contesa rimane aperta. Il seguito nelle prossime puntate.