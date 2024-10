In Valle Tanaro appuntamenti con la natura e la biodiversità

L’esperienza, ideata e guidata da un esperto in scienze motorie mira a fornire alcuni elementi base riguardo la conoscenza del corpo umano, tra cui anatomia, fisiologia meccanica, postura sul luogo di lavoro e si sperimenteranno tecniche sportive per migliorare la concentrazione attraverso la meditazione, il tutto nel rispetto della natura del nostro corpo. Chi intende partecipare prenderà parte ad attività agricole nell’ambito dei cantieri didattici finalizzati al recupero e all’attuazione di antiche coltivazioni, a cura della Cooperativa La Volpe i il Mirtillo . Incontro alle 9.30 presso il Piazzale della Croce Bianca a Ormea.

Sabato 12 ottobre la giornata sarà dedicata a sperimentare tecniche per accrescere il benessere in ambiente lavorativo, con lo scopo di aumentare la concentrazione e diminuire lo stress. Il lavoro, in quanto attività a cui viene dedicata la maggior parte della giornata e della vita, ha un impatto notevole sul benessere psicofisico dell’individuo e per affrontare al meglio lo stress da esso provocato esistono tecniche che aiutano ad affrontare la fatica fisica e lo stress psicologico.

Domenica 13 ottobre altro importante appuntamento nell’ambito della rassegna “Assaggi di Biodiversità”, nei castagneti di Ormea, in collaborazione con l’Ente Aree Protette Alpi Marittime.

Un'esperienza unica che permetterà di conoscere il castagneto in modo completamente nuovo, utilizzando al meglio i cinque sensi. Sarà infatti possibile fare un "bagno di foresta”, usando sensori acustici capaci di amplificare i suoni del castagneto e imparando a riconoscere i sapori di diverse varietà di castagne locali.

All'interno di uno dei castagneti gestiti dalla Cooperativa La Volpe e il Mirtillo, la Guida Parco Elisa Leger guiderà i partecipanti in diverse attività pratiche che consentiranno di vivere in modo più intenso il tempo trascorso tra i castagni traendone maggiori benefici psicofisici.

Tra queste attività si inserisce anche la proposta del Travelin Studio del Donezk Collective, collettivo internazionale di musicisti e tecnici dello spettacolo, che condurrà un'inedita esperienza di registrazione e ascolto per portare l' attenzione su suoni e rumori che raccontano la vita del castagneto, anche quella meno visibile.

Per conoscere il programma completo della giornata cliccare al seguente link

Assaggi di biodiversità è un'iniziativa realizzata con il contributo della Fondazione CRC nell'ambito del progetto "Qualità Parco, la valorizzazione dei prodotti locali" e ha lo scopo di favorire la conoscenza diretta delle aziende del territorio che lavorano con obiettivi di sostenibilità e di visitare gli ecosistemi da cui nascono i loro prodotti.