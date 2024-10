Saluzzo, si presenta il libro "Cartografia di un cuore in comunità"

Il 9 ottobre esce in tutte le librerie d’Italia e sui siti web “C.C.C. Cartografia di un cuore in comunità”, scritto da Domitilla Pirro insieme ad Ambra, Andrea, Carmen, Hiba, Mamou, Marieme, Martina, sette ragazze coraggiose pronte a raccontare qualcosa della loro vita in comunità.

Lunedì 14 ottobre il volume viene presentato alle 18.30 a Cuneo al Rondò dei Talenti e giovedì 17 ottobre alle 18 a Saluzzo nell’ambito della rassegna culturale della biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi” “Trame di Quartiere” (Sala tematica).



“Si tratta – spiegano i curatori – di un albo illustrato per tutte le età, con le delicate illustrazioni di Francesca Di Martino, consigliato a chi non ha paura di affrontare le proprie ferite e riunire i cocci, lasciando entrare la luce dalle crepe. Una storia piccola per persone grandi, una storia grande di persone piccole: C.C.C. è una moderna fiaba illustrata, una coming-of-age tale che si muove dentro e fuori la finzione narrativa per esorcizzare boscaglie di maltrattamento urbano, famiglie atomizzate, l’atavica paura del mostro in allegoria. Riparare e allenare il muscolo delle storie attraverso la narrazione. Pubblicato da Piuma Edizioni, è il risultato di un laboratorio gratuito di avvicinamento alla narrazione condotto dall’autrice Domitilla Pirro, direttrice dell’ufficio di Fronte del Borgo alla Scuola Holden”.



Il libro è il risultato del progetto “Kintsugi” che fa riferimento all’antica arte giapponese di riparare e riunire i cocci attraverso l’oro, creando cicatrici preziose. Una filosofia che invita ad abbracciare il danno, senza vergognarsi delle ferite. "E’ un progetto triennale - spiegano dalla biblioteca - finanziato dall’impresa sociale “Con i bambini” con capofila la cooperativa “Armonia” che ha interessato tutta la provincia di Cuneo, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul tema del maltrattamento minorile e sperimentare nuove metodologie volte al recupero delle funzioni genitoriali e dei legami familiari attraverso un lavoro integrato con il nucleo di origine che preveda un suo ruolo partecipato al progetto di vita del figlio".



L’editrice e illustratrice Francesca Di Martino dichiara: “A volte le storie prendono percorsi inconsueti e straordinari per arrivare alla pubblicazione, proprio come questo libro. C.C.C. Cartografia di un cuore in comunità parte da lontano ed esattamente dall’esperienza dura e traumatica delle sette ragazze che, durante un lungo percorso, hanno avuto la forza di raccontare cosa è accaduto loro. Da qui un balzo verso la meraviglia: l’incontro con Domitilla Pirro che è riuscita insieme a loro a ricucire parole per arrivare a questo albo. Illustrare è stato infine l’occasione per accompagnare per un altro pezzo questo progetto che sa di cuore”.”.



L’autrice dice: “La responsabilità è sempre grandissima, a maneggiare le storie altrui. Il sogno è d’esserci riuscita proprio grazie al loro aiuto — delle coautrici, insomma: di Ambra, Andrea, Carmen, Hiba, Mamou, Marieme, Martina. Quelle che da subito ho chiamato le sette meraviglie. Mi hanno fatto un grande onore, aprendosi in aula agli scambi e al racconto: è stato difficile capire cosa selezionare, ma una volta seguito il filo di questi loro cuoricioni pulsanti è bastato rimettere insieme i pezzi, è il caso di dirlo. (E che fatica, e che soddisfazione, convincere Francesca Di Martino a illustrarlo).”