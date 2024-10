Una cena vegana per pensare: filosofia e riflessioni etiche al Caffè Sociale di Mondovì

Domenica 13 ottobre alle ore 19, presso il Caffè Sociale nella Stazione di Mondovì, si terrà una "Cena per pensare" nell'ambito di "Filosofia in Stazione".

Si tratta di un evento dedicato alla riflessione etica sul nostro rapporto con gli animali, animato da Miriana Turco, Gianluca Cavallo e Cristina Rebuffo con il metodo della Filosofia di comunità.

Il tema della serata, "Possiamo amare gli animali e mangiarli?", propone un'esplorazione filosofica, stimolando la discussione su uno dei dilemmi più attuali della nostra società. E si discuterà mangiando: il menù comprende un piatto unico vegano (acqua compresa) al costo di 15 euro. Per partecipare è necessario prenotare entro l'11 ottobre alle ore 12, contattando Daniela del Caffè Sociale al numero 346 059 0336.

L'evento è organizzato da Mondoqui Giovani con Fridays for Future Mondovì, Coop Sociale "Franco Centro", "Propositi di filosofia" e "Insieme di pratiche filosoficamente autonome". Un’occasione unica per riflettere sul nostro rapporto con gli animali, in un’atmosfera accogliente e inclusiva. Tutti sono invitati a partecipare.