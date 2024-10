Si scontrano un'auto e un camion nei pressi di Aisone: soccorsi sul posto

Incidente stradale nella prima serata di oggi, lunedì 7 ottobre, introno alle 20,15 sulla Strada Statale 21 a valle dell’abitato di Aisone.

Per cause che restano da definire si sono scontrati, sembrerebbe in modo piuttosto violento, un’autovettura ed un mezzo pesante poi finito fuori strada. Nell'urto, una donna sarebbe rimasta incastrata nelle lamiere dell'auto, ferita ma cosciente.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco con la prima partenza da Cuneo e l’autogru per la rimessa sulla carreggiata del camion, oltre alle ambulanze del 118 e Forze dell’ordine.

Non si conosce al momento quante sono le persone coinvolte, almeno una delle quali avrebbe riportato delle ferite delle quali non si consce l’entità.

L’intervento di soccorso e messa in sicurezza della situazione è tuttora in corso.