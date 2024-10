"Aspettando Natale" con il festival culturale Profondo Umano

Venerdì 11 ottobre, alle ore 21, presso il Santuario della Natività di Maria Santissima del Mussotto, prenderà il via "Aspettando Natale", con il primo dei quattro concerti organizzati dall'Associazione Corale Intonando nell'ambito del festival culturale "Profondo Umano".

Quest'anno, in occasione del quarantesimo anniversario, la rassegna si presenta in una versione completamente ispirata al tema del festival "Arcani Sensi - La vita e i suoi riti".

Il ciclo di concerti esplorerà il ruolo dei riti di passaggio, momenti chiave della vita umana spesso accompagnati da arte, canto e musica, strumenti capaci di connetterci con la nostra dimensione più profonda e, talvolta, con l'aldilà.



Il concerto inaugurale proporrà due opere: l'inno per il vespro di Pentecoste di Felix Mendelssohn, scritto per coro maschile a tre voci accompagnato dal violoncello, e il celebre A Ceremony of Carols di Benjamin Britten, composizione del 1943 per coro femminile e arpa.



Quest'ultima, ispirata a melodie medievali natalizie, crea una suggestiva liturgia dedicata al Natale, elemento centrale della tradizione anglosassone.

Benjamin Britten è stato uno dei più importanti compositori inglesi del XX secolo, noto per la raffinatezza del linguaggio musicale, la capacità di organizzazione drammaturgica e la sua peculiare orchestrazione. Pianista e direttore d'orchestra di spicco, Britten studiò al Royal College of Music di Londra e collaborò con il mondo della radio, del teatro e del cinema. Fondatore del Festival di Aldeburgh, egli contribuì a rendere questo evento uno dei più rilevanti dell'Inghilterra, oltre che il centro delle sue attività musicali.Durante un viaggio di ritorno dagli Stati Uniti nel 1942, Britten acquistò una raccolta di poesie medievali, "The English Galaxy of Shorter Poems", curata da Gerald Bullett. I versi di sette di queste poesie diventarono la base per la sua composizione corale, che esplora principalmente il tema del Natale.

Britten completò il lavoro nella primavera del 1943, aggiungendo l'antifona gregoriana "Hodie Christus natus est", un interludio per sola arpa e il brano "Spring Carol".

La prima esecuzione di "A Ceremony of Carols" ebbe luogo il 4 dicembre 1943 alla Wigmore Hall di Londra, diretta dallo stesso compositore.

I due cori, maschile e femminile, che si esibiranno in questo concerto sono composti da coristi provenienti da entrambe le formazioni dell’ Associazione Intonando: alle voci del coro polifonico si affiancheranno le dodici voci dei ragazzi del coro giovanile che con questo repertorio hanno anche quest’anno modo di accrescere il loro bagaglio tecnico ed artistico.

Il coro sarà accompagnato da Michela Marcacci all'arpa, Marco Allocco al violoncello, e diretto da Franco Biglino. Durante la serata, tra le due esecuzioni, il liturgista Goffredo Boselli guiderà una riflessione sui temi affrontati.

I prossimi concerti in programma: domenica 27 ottobre, ore 21.00, “Vecchie canzoni popolari del Piemonte" di Leone Sinigaglia nel Santuario della Natività di Maria Santissima del Mussotto; domenica 8 dicembre, ore 21,00, “Requiem KV 626 per soli, coro e orchestra” di W. A. Mozart, nella chiesa di San Domenico; -domenica 15 dicembre, ore 21,00, “In volo su Hogwarts” con il coro giovanile dell’Associazione Corale Intonando, nel Teatro Sociale G. Busca di Alba. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.