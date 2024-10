Bra: grande partecipazione per gli eventi di “Da cortile a cortile”

Tradizionale e atteso appuntamento, anche nell’edizione 2024 l’itinerario enogastronomico “Da Cortile a Cortile” ha riscosso grande successo di pubblico, così come le tante iniziative finora andate in scena nell’ambito del cartellone degli eventi del Passaggio a Bra in tempo d’autunno.

Se la gustosa passeggiata tra i sapori e gli scorci più suggestivi di Bra ha fatto registrare un entusiastico tutto esaurito (mille i partecipanti), tanti sono stati i visitatori che hanno approfittato delle numerose possibilità per godere della città e delle sue bellezze.

Oltre al sold out per il tour enogastronomico dal rinnovato itinerario, la Bra di “Da Cortile a Cortile” è stata particolarmente apprezzata in tutte le sue proposte: musica e danza in piazza Caduti per la Libertà e per le vie della città, la cerimonia che ha investito Bra quale “Città del Dono”, il raduno dei maggiolini, i walking tour e gli intrattenimenti per i più piccoli. Ottimo anche il riscontro dell’accesso ai musei civici braidesi, per l’occasione tutti visitabili ad ingresso gratuito, con quasi 1.400 passaggi alla sola Zizzola. In tanti hanno apprezzato anche l’esposizione a Palazzo Mathis “Archīvum”, personale di Marta Czok, ancora visitabile ad ingresso gratuito fino al 24 novembre, il lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dlle 15 alle 17.