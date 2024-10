Diano d'Alba ospita il convegno "Conservare e gestire l'acqua... in Langa, Roero... nella Granda"

Un po’ di coraggio ci vuole ad organizzare un convegno sull’elemento ACQUA a Diano d’Alba. Visionaria l’Amministrazione comunale coordinata dal Sindaco Ezio Cardinale. Già nel Luglio del 2022 ha iniziato i lavori per recuperare l’ acqua che sgorga dalla fontana in frazione Ricca.Sono state realizzate due vasche per un totale di 95mila litri, che possono essere utilizzati dai cittadini per diversi usi. ( cfr.https://www.lavocedialba.it/2022/06/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-14/articolo/a-ricca-dalba-a-fine-luglio-partono-i-lavori-per-recuperare-lacqua-che-sgorga-dalla-fontana-della.html)

Come sodalizio www.spiriti-liberi.it siamo abituati a precorrere un po’ i tempi su diverse questioni che a volte "suonano" un po’ fuori tempo e luogo. Proviamo a mettere in evidenza l’attenzione al globale, "all’interesse” generalmente inteso e non soltanto conveniente, nell’ immediato, per alcuni. Ad esempio, oggi, il rilancio della ferrovia, il recupero del treno come mezzo di trasporto, fa parte delle agende amministrative locali e centrali. Molto ancora bisogna lavorare per recuperare il gap causato da scelte di mobilità a senso unico.

Al presente la preoccupazione che ci spinge è cercare in qualche modo di contribuire a preservare luoghi oggi riconosciuti come unici in Italia e all’estero. Le Langhe e il Roero, tutta la Granda e non solo.

I 4 elementi ARIA ACQUA TERRA E FUOCO così importanti e così delicati. L’umanità contemporanea, l’ uomo cartesiano, PENSO DUNQUE SONO, che con il suo agire li vuole sottomettere e invece:

a) in Portogallo enorme incendio divampato nelle regioni centrali e settentrionali del paese… a causa soprattutto delle alte temperature e per le condizioni straordinariamente secche con il vento fino a 70 chilometri l'ora; b) in Europa centrale, in particolare Polonia, Repubblica Ceca e Romania, piogge torrenziali che sono arrivate anche in Austria; c) in Grecia in Agosto 30 mila ettari di foreste colpiti dagli incendi; d) inondazioni a ripetizione in Emilia-Romagna;

La crisi climatica evidente, lo studio delle cause le lasciamo ad altri, esige che i territori si attrezzino. Mai opera più importante poteva essere realizzata nella nostra Provincia Granda: l’Acquedotto delle Langhe. A questo bisogna accostare la conservazione e miglioramento della gestione dell’acqua piovana, non solo, in ogni angolo del nostro territorio. Bisogna prepararsi ad affrontare siccità prolungata e piogge torrenziali.

Non siamo tecnici. Il territorio è ricco di molte competenze jn merito e la Regione Piemonte, a detta di chi ne sa assai più di noi sull’ ACQUA, è molto ben attrezzata dal punto di vista normativo ecc…

Il buon senso ci suggerisce che bisogna divulgare (convegni, …) la necessità di realizzare sistemi di conservazione e gestione dell’acqua a diversi livelli.

Come cittadini appassionati, come tante altre realta’, poniamo sul tavolo del territorio la questione ACQUA invitando ad esporre i loro punti di vista, o le esperienze consolidate, tecnici, imprenditori, responsabili di enti territoriali. Non c’ è più tempo da perdere.

Si pensi alla siccità in Sicilia. Solo dopo anni di scarsità d’acqua, di perdita di produttività ecc… finalmente in questi giorni si finanziano per 100milioni i nuovi dissalatori ( cfr. https://mobilita.org/2024/09/17/100m-per-nuovi-dissalatori-sicilia-e-ripristino-degli-esistenti/#).

Il Convegno “CONSERVARE e GESTIRE L’ ACQUA, … IN LANGA, ROERO, … NELLA GRANDA ” si terrà nel Salone Polivalente di Diano d'Alba capoluogo , Sabato 26 Ottobre 2024 ore 10,00-12,30. Ingresso libero. Seguirà rinfresco.