Birreria di Busca chiusa dal questore per trenta giorni: "Motivi di ordine e sicurezza pubblica"

La Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento della temporanea sospensione della licenza, con conseguente chiusura immediata del locale, per un periodo di 30 giorni, emesso dal questore di Cuneo, ai sensi dall’art 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza nei confronti del titolare di una birreria sita in Busca.

"Il provvedimento – si fa sapere dalla Questura di Cuneo – si è reso necessario a seguito di diversi controlli effettuati dalle forze di polizia all’interno dell’esercizio commerciale che hanno palesato l’assidua frequentazione di soggetti perlopiù pregiudicati. In particolare, all’interno del locale militari dell’Arma dei Carabinieri, durante un controllo finalizzato a prevenire anche i reati relativi allo spaccio di stupefacenti, oltre a identificare diversi avventori con pregiudizi, rinvenivano, occultata, anche della sostanza stupefacente".

Da qui la temporanea chiusura della struttura decisa del questore per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Analogo provvedimento era stato già adottato nei confronti del titolare della birreria anche nel 2021, allora per un periodo di 12 giorni, per violazioni normative in materia di Covid e per le frequentazioni di pregiudicati, a seguito delle verifiche operate dal personale della Polizia di Stato.

Il provvedimento amministrativo è stato notificato all’interessato nella mattinata di oggi, martedì 8 ottobre, dagli operatori della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura e dai militari dell’Arma dei Carabinieri.

"Proseguiranno, anche nei prossimi giorni, i controlli da parte della Polizia di Stato finalizzati a verificare il rispetto delle vigenti normative", si rimarca ancora dalla Questura cuneese.