Racconigi: anticipata ad oggi l’accensione degli impianti di riscaldamento

A causa delle temperature rigide degli ultimi giorni, a Racconigi è stata anticipata l'accensione dei termosifoni ad oggi, martedì 8 ottobre, rispetto alla data inizialmente prevista del 15 ottobre.

Come stabilito dall’ordinanza, firmata dal sindaco Valerio Oderda, i termosifoni potranno rimanere accesi per un massimo di 7 ore al giorno. Queste ore potranno essere distribuite in due o più momenti della giornata, per meglio adattarsi alle esigenze dei cittadini e, allo stesso tempo, ottimizzare il consumo di energia.