“Organi…zziamo la città”, in concerto il coro del liceo musicale

In occasione della seconda edizione di “Organi… zziamo la città", sabato 12 ottobre alle ore 21 presso la Cattedrale di Cuneo (via Roma) il Coro del Liceo Musicale parteciperà all’apertura del concerto della rassegna organistica.



Il Festival Internazionale "La route royale des orgues" celebra la sua 22^ edizione con una ricca programmazione musicale diffusa nelle Valli Vermenagna, Roya e Bevera. In autunno, però, la rassegna si sposta a Cuneo e si trasforma in "organi...zziamo la città". Per la manifestazione sono previste oltre al concerto degli studenti del liceo musicale anche numerose attività tra cui mostre e visite guidate a ingresso libero.

Si tratta di un evento importante per cui si auspica una buona partecipazione dei ragazzi del liceo musicale, che vede coinvolte le classi 2M, 3M, 3G, 4M e 5M.

Il ritrovo è previsto sabato 12 ottobre alle ore 18:45 (eventuali cambiamenti verranno comunicati quanto prima) per una prova pre-concerto. Tutti gli alunni sono pregati di portare le proprie parti e di indossare la divisa da concerto (abiti neri).

Verranno eseguiti i seguenti brani:

F. Mendelssohn Verleih uns frieden

J. S. Bach Jesus bleibet meine Freude dalla cantata BWV 147

W. A. Mozart Aver Verum corpus k 618

E alcuni corali di J. S. Bach