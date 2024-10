Un viaggio tra motori, pace e rinascita per la terza meccanica di Ceva

Un viaggio inaspettato e ricco di emozioni ha segnato l’esperienza degli studenti della terza meccanica del Cfpcemon “Ernesto Rebaudengo” di Ceva, grazie al progetto “Borse per i talenti” della Fondazione CRC. Un itinerario che li ha portati a visitare luoghi significativi per il loro percorso professionale ma anche e soprattutto umano.

Gli studenti, vincitori del concorso promosso dalla Fondazione grazie a un video realizzato lo scorso anno formativo, avevano dichiarato scherzosamente che per questo viaggio sarebbe stata necessaria una valigia enorme, poiché avrebbero dovuto “riempirla di esperienze”. E così è stato. L’itinerario ha superato di gran lunga le loro aspettative, diventando un’occasione di crescita personale e collettiva che li ha segnati.

La prima tappa è stata alla COMEC, azienda leader nella produzione di torni CNC, quindi la “Rondine Cittadella della Pace”, un luogo unico al mondo, dove giovani provenienti da paesi in conflitto imparano a convivere e a costruire un futuro di pace e il Museo Enzo Ferrari di Modena, con tutta la storia ed il fascino delle auto da sogno che questi ragazzi ben conoscono poiché hanno partecipato al progetto di restauro della Ferrari 365GT4 a cura di Mondovì e Motori.

Ma il momento più intenso del viaggio è stato senza dubbio la visita a San Patrignano, la comunità di recupero che negli anni è diventata un simbolo di rinascita e speranza. “La visita ha aperto gli occhi e il cuore degli studenti", racconta la docente Annalisa Penone, che li ha accompagnati. "Portare una classe in gita è un’esperienza che va oltre il semplice spostamento da un luogo all’altro. È un viaggio che arricchisce, condividendo emozioni speciali e preziose. L’esperienza di San Patrignano è stata sicuramente quella più ‘magica’, perché è un luogo che va ben oltre l’idea tradizionale di comunità di recupero. Abbiamo avuto l’onore e la fortuna di immergerci in un’atmosfera di speranza ed energia positiva, ascoltando le storie di chi, giorno dopo giorno, costruisce il proprio percorso di rinascita.”

Tre giorni intensi, dunque, in cui gli studenti non solo hanno ampliato il loro bagaglio di conoscenze tecniche, ma hanno anche arricchito il loro spirito, scoprendo nuove realtà e affrontando tematiche cruciali per il futuro della società. La Fondazione CRC, con il progetto “Borse per i talenti”, ha regalato a questi ragazzi un’opportunità unica, permettendo loro di riempire quella valigia immaginaria di esperienze che ricorderanno per sempre.