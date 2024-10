“Crescere ed educare nell’era digitale”: a Dronero un importante incontro con il professor Giorgio Cappellani

La città di Dronero si prepara ad un importante incontro organizzato dal locale Istituto Comprensivo “G. Giolitti” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Venasca-Costigliole Saluzzo.

Appuntamento mercoledì 16 ottobre, alle ore 20.45, presso il CineTeatro Iris con “Crescere ed educare nell’era digitale: comprenderne le dinamiche per affrontare insieme le sfide che le tecnologie digitali ci pongono nella vita quotidiana” con Giorgio Capellani.

Ingegnere che ha lavorato con aziende come IBM e HP, Cappellani attualmente insegna materie scientifiche nelle scuole Waldorf di Milano e svolge attività di conferenziere su tematiche storiche e tecnologiche. E' autore del libro

"Crescere nell'era digitale". Riguardo all’importante incontro dice:

“Giocare, studiare, comunicare, lavorare, socializzare, divertirsi sono attività umane profondamente modificate dall’utilizzo, non sempre consapevole, di innumerevoli tecnologie digitali. La differenza tra la vita reale quotidiana e la sua contro-dimensione virtuale è sempre più indistinta. Le nostre qualità percettive e lo sviluppo dei nostri pensieri sono profondamente modificati dall’interazione con questa realtà. Il compito educativo e pedagogico che ci dobbiamo assumere acquisisce un nuovo significato e non può prescindere, nel bene e nel male, dalla corretta relazione con le tecnologie. Cercheremo di analizzare la fenomenologia del mondo digitale e di elaborare insieme strategie umane per rimanere desti in quest’epoca di profonda trasformazione.”

Secondo l'Istat in Italia l'85% degli adolescenti tra gli 11 e i 17 anni usa quotidianamente lo smartphone e il 72% naviga su internet tutti i giorni, dalle 3 alle 6 ore al giorno. Eppure la Società Americana di Pediatria e la Società Canadese di Pedagogia affermano che i bambini da 0 a 2 anni non dovrebbero essere esposti alla tecnologia, dai 3 ai 5 l'esposizione dovrebbe essere di un'ora al giorno e dai 6 ai 18 di non più di 2 ore al giorno. Grazie alle ricerche sono noti gli effetti negativi che le tecnologie digitali possono avere su un cervello in evoluzione, come quello dei nostri bambini e ragazzi. Ma non solo: stanno emergendo anche nuove patologie digitali, come il vamping, la FOMO, la nomofobia, l'Hikikomori.

All’incontro è invitata tutta la popolazione, in un dialogo che aprirà un’opportunità di confronto anche col mondo adulto riguardo al delicato e complesso tema giovani e tecnologia digitale.