Pagno celebra la tradizione con la Festa d'Autunno e la 20ª Mostra Ortofrutticola della Valle Bronda

A Pagno è tempo di “Festa d’autunno” con la 20esima edizione della “Mostra ortofrutticola della valle Bronda” in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre, organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Ala Veja, Pro Loco e Aib.



La Festa d'Autunno di Pagno è un appuntamento che, anno dopo anno, rinsalda i legami della comunità e tramanda le tradizioni locali. Grazie all'impegno appassionato di numerosi volontari del Comune, dell'associazione Ala Veja, la Pro Loco e la squadra antincendi boschivi (Aib) questo evento si sta trasformando in un vero e proprio fiore all'occhiello della valle Bronda.



“Una festa radicata nella tradizione – afferma il sindaco Nico Giusiano - ma che si rinnova di anno in anno, coinvolgendo numerosi volontari del nostro paese che lavorano con entusiasmo. Abbiamo iniziato a lavorare già da giugno nell’organizzazione. Desidero ringraziare tutti gli amministratori e i volontari che da mesi si stanno impegnando con grande dedizione”.



L'inaugurazione, con la partecipazione di autorità locali, darà il via a un weekend ricco di iniziative, tutte impreziosite dalla bellezza autunnale del paese. Un'occasione unica per scoprire Pagno e gustare le prelibatezze locali.



La preparazione dell’evento coinvolge l'intera comunità, dai più piccoli ai più grandi. Mentre i volontari dell'associazione Ala Veja e della squadra antincendi boschivi lavorano instancabilmente per allestire la festa, i bambini si divertono creando un vivace mercatino al giardino della Madonnina.



Un'occasione unica per scoprire le tradizioni locali, gustare i prodotti tipici e trascorrere una giornata all'insegna del divertimento. Il programma è ricco di eventi, dalla mostra ortofrutticola alla cena autunnale, fino alle visite guidate all'Antica Abbazia di San Colombano.



Il programma

Sabato 12 ottobre alle 18 taglio del nastro per l’inaugurazione della mostra nel salone polivalente “La Crusá”, alla presenza delle autorità locali. Dopo la cerimonia, seguirà un rinfresco per tutti i presenti.



Alle 20 si terrà la cena autunnale.



Il menù prevede un'opzione speciale per i bambini fino ai 10 anni al costo di 10 euro, comprensiva di primo, secondo e dolce.



Il menù per gli adulti, al prezzo di 23 euro con bevande incluse, sarà a cura della gastronomia “Petali di Margherita” di Sanfront.



Per partecipare alla cena, è necessario prenotare entro contattando Luisa (342.5168570), Carla (347.2756120) o Sergio (327.0208662).



Domenica 13 ottobre la festa inizierà alle 10 con l’apertura della 20ª edizione della Mostra della valle Bronda.



Contemporaneamente, in piazza Mercato, sarà allestito un mercatino di prodotti locali e creativi.



Per gli amanti della storia e della cultura, sarà possibile partecipare a visite guidate all’antica abbazia di San Colombano e alla collezione privata di Vespe di Dario Ghiglia.



Dalle 13 fino al tardo pomeriggio, i più piccoli potranno divertirsi con truccabimbi, giochi, laboratori e un mercatino dell’usato dedicato a loro, nel giardino del Salotto.



La giornata sarà animata dalla musica del gruppo occitano “Sargalen” e dai cantori spontanei. Il weekend si concluderà con il concerto del coro “Piccola Valle”, previsto per le 18.



Durante l’intera manifestazione sarà attivo il servizio bar e si potranno gustare caldarroste e frittelle di mele.