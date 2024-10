"Ho trovato cura e umanità": il grazie di una donna al reparto di Urologia di Savigliano

Buongiorno,

sono una giovane donna di 44 anni. Con queste poche righe ci tengo a ringraziare tutto il reparto di Urologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano.

Con molta cura e umanità, in brevissimo tempo, sono intervenuti sulla mia patologia di monorene, ostruito.

Ci tengo a ringraziare tutti perché di questi tempi in cui leggiamo sempre e solo cose negative, dobbiamo fare uscire anche il buono che c'è nelle persone.

Grazie a loro la permanenza in ospedale è stata meno pesante: spesso bastano un sorriso e una parola, per fare sentire che i malati non sono solo numeri, ma persone, con un vissuto.