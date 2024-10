A Savigliano la mostra sulle cascine abbandonate

L’Associazione di volontariato culturale Attività e cultura per Savigliano OdV invita alla Mostra Fotografica“Cascine abbandonate. Una esplorazione nel paesaggio rurale saviglianese, tra chiabotti e cascine abbandonati”.



La mostra è organizzata in collaborazione con il Circolo Fotografico Imago ed allestita nel Salone di palazzo Miretti, via Miretti 4, Savigliano. Sono stati visivamente documentati decine di casi di edifici rurali in totale o parziale abbandono nelle campagne saviglianesi; su questo fenomeno, diffuso su tutto il territorio provinciale, si vuole con la mostra suggerire riflessioni e ragionamenti.



L’inaugurazione avverrà sabato 12 ottobre alle ore 16. La mostra sarà visitabile dal 12 al 27 ottobre nei seguenti orari: venerdì 10-12,30, sabato 15-18, domenica 10-12,30 15-18. Ingresso libero. Possibilità di visite per scolaresche su prenotazione il giovedì o venerdì mattina.

Info: cultura.sav@gmail.com