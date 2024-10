I primi 100 giorni da sindaco di Cherasco: Bogetti fa una sintesi dei suoi primi mesi

I primi cento giorni da sindaco di Claudio Bogetti e dell'attività dell'amministrazione di Cherasco. Caratteristica del lavoro del gruppo di maggioranza è la continua condivisione delle idee e delle azioni; l’intenzione è quella di essere più trasparenti possibili.

Tra i punti principali del programma amministrativo, ci sono stati:

1. **Sviluppo urbano e infrastrutture** Sono stati fatti interventi urgenti per migliorare la viabilità e la manutenzione di alcune strade cittadine. Sono state avviate anche iniziative per la riqualificazione di alcune aree urbane e per la realizzazione del “nido” a Cherasco.



Si sono eseguiti sopralluoghi presso il cinema Galateri per redigere un elenco di lavori da affrontare per la sua riapertura. Sono state affrontate problematiche urgenti relative al dissesto idrogeologico in alcune zone del vasto territorio. Sono iniziati infatti i lavori relativi al dissesto idrogeologico dei rii di San Giovanni. Sono proseguiti i lavori per la realizzazione della nuova rotonda di Bricco e sono stati superati alcuni inconvenienti imprevisti. Sono iniziati i lavori per la realizzazione del campo in erba sintetica presso il complesso sportivo a Roreto.

2. **Sostegno all'istruzione e ai servizi sociali** L’amministrazione ha puntato sul miglioramento delle scuole con interventi riguardanti il giardino della scuola primaria di Cherasco, la manutenzione di alcune parti della scuola primaria di Bricco, la revisione e il potenziamento dei servizi educativi, il sostegno ai gemellaggi attivi nella scuola secondaria, la promozione di formazione per i genitori riguardanti la lettura ad alta voce, la garanzia dell’accesso gratuito alle mostre per tutte le classi delle scuole cheraschesi.

Con l’inizio del PEDIBUS l’amministrazione ha promosso due serate di incontro tra famiglie e esperti, con l’intervento della dottoressa Silvia Mozzone, infermiera e osteopata, e la dottoressa Elisabetta Bernocco, terapista della neuropsicomotricità infantile.

3. **Promozione del turismo e della cultura** Cherasco, conosciuta per il suo patrimonio storico e artistico, continua a lavorare per potenziare ulteriormente l'offerta turistica e culturale, cercando di attrarre sempre più visitatori e investendo nel marketing territoriale. Rimane aperta fino al 20 ottobre la mostra “Napoleone la campagne du monde … a Cherasco” di Jean Gaudaire-Thor. Sono stati aperti al pubblico i nuovi locali destinati all’ampliamento del museo Adriani all’interno di palazzo Gotti di Salerano.

A fine ottobre, sabato 26, la restaurata chiesa di San Gregorio verrà riaperta al pubblico nella sua nuova veste di centro convegni e spazio espositivo e in quell’occasione sarà presentato il nuovo libro scritto da Bruno Taricco “La pievania di San Gregorio in Cherasco”. Si prepara l’inaugurazione di una importante mostra su Emanuele Luzzati a Palazzo Salmatoris il 9 novembre.

In campo musicale due importanti iniziative: un concerto dell’orchestra sinfonica di Sanremo il 7 dicembre nella bella cornice della Chiesa della Madonna del Popolo con l’esecuzione del Requiem di Mozart, preceduto qualche giorno prima da una lezione concerto in cui verranno esplorate le più importanti linee musicali del Requiem. Il 15 novembre ospiteremo il “Duo Elisir” con Matteo Salerno al flauto e Andrea Candeli alla chitarra. Un concerto dal titolo “musica senza confini” che arriva a Cherasco in ringraziamento per lo sforzo fatto dai cittadini cheraschesi durante l’alluvione dell’Emilia Romagna del 2023.

In campo turistico alcune proposte di rilievo: la nuova edizione di “GUSTA CHERASCO” con il gemellaggio con l’Emilia Romagna e il mercato dell’artigianato domenica 20 ottobre, la “caccia ai tesori” di Bandiere Arancioni, i walking tours guidati a tema e i rinomati mercati dell’antiquariato. Si sta lavorando per la riapertura del Cinema Galateri che è prevista per l’inizio del 2025.

4. **Sostenibilità ambientale** L’amministrazione si è incontrata con i vertici del parco fluviale Gesso/Stura per avviare un confronto relativo all’entrata della città all’interno del parco. Si promuove l’annuale conferenza nell’ambito delle giornate nazionali della terra del 9 ottobre con un incontro dedicato ai fiumi del basso Piemonte. È stata riconfermata la bandiera arancione ed è stato assegnato al Comune il riconoscimento Spighe Verdi, conferito dalla FEE Italia alle località italiane che promuovono uno sviluppo rurale sostenibile, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio. L’amministrazione ha inoltre partecipato all’iniziativa promossa da Lega Ambiente “Puliamo il mondo”.

Nell’ambito del Progetto del Cuore è stato portato a termine il primo rinnovo del brevetto per il DEFIBRILLATORE e calendarizzato il primo incontro del corso base venerdì 25 ottobre.

"Questi primi mesi - dice il sindaco Claudio Bogetti - hanno gettato le basi per un lavoro continuativo, cercando di affrontare sia le problematiche quotidiane della comunità sia i progetti a lungo termine per il benessere collettivo. È nostra intenzione continuare e rafforzare il dialogo costante con i cittadini".