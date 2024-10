Festival internazionale di musica antica "Back TO Bach 2024" ad Alba, Bra e Cuneo

Nel contesto del Festival internazionale di musica antica "Back TO Bach 2024", attualmente in fase di svolgimento in Torino e altre città del Piemonte, sono in programma anche 3 appuntamenti ad Alba, Bra e Cuneo, promossi dall' Accademia Musicale "Ruggero Maghini" e dalla Società Bachiana Italiana "jsbach.it", in collaborazione col Conservatorio "Ghedini" di Cuneo, il Liceo Musicale "Da Vinci" di Alba, l'Associazione "Amici di Santa Chiara" di Bra. Trattasi di un progetto dedicato alla Passione secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach in occasione dei 300 anni della prima esecuzione (1724-2024); agli appuntamenti sul territorio cuneese farà seguito in data 23 ottobre una conferenza all'Università di Torino ed infine il Concerto di domenica 27 ottobre con l'esecuzione del capolavoro bachiano, presso il Conservatorio di Torino nel contesto della Stagione concertistica dell'Unione Musicale.

La musica di Bach non ha bisogno di anniversari per essere eseguita e messa al centro di festival e programmazioni concertistiche, specialmente quando si tratta di capolavori quali le Passioni che regolarmente all’estero vengono riproposte in ogni occasione e in concomitanza delle principali ricorrenze liturgiche. Tuttavia, i tre secoli della Passione secondo Giovanni BWV 245 (1724-2024) rappresentano una ricorrenza troppo importante per non essere indotti a costruire attorno a questa iconica partitura un progetto speciale, concertistico ma anche formativo, che orienti l’intera programmazione dell’edizione autunnale del festival.

Porre l’attenzione su un capolavoro pur indiscusso rivela sempre qualcosa da scoprire, anche in considerazione delle diverse successive versioni e rimaneggiamenti che Bach ha fatto di questa partitura: l’edizione che Luca Guglielmi - nostro primo direttore ospite - intende proporre per il 2024 rappresenta una prima ricostruzione moderna di una terza versione interamente basata sul Vangelo di Giovanni, un’edizione nella quale Bach stesso aveva omesso le interpolazioni tratte da Matteo e con la cui proposizione si vogliono proprio indagare questi aspetti più o meno nascosti di un capolavoro che non cessa di stupire anche a distanza di tre secoli.





Mostra, Concerti e Introduzioni all’ascolto della Johannes Passion





Venerdì 18 ottobre 2024, h. 17

Alba, Aula Magna del Liceo Da Vinci – in collaborazione con Liceo Musicale “L. Da Vinci”

Presentazione della Mostra e Introduzione all’ascolto della Passione secondo Giovanni BWV 245

di J.S. Bach a cura di Pier Francesco Miccichè

Concerto

J. S. Bach, 4 Corali dalla “Passione secondo Giovanni BWV 245”

Coro del Liceo Musicale “Leonardo Da Vinci” di Alba, Sergio Daniele direttore

J. S. Bach, Toccata dalla Partita n. 6 in mi min. BWV 830

Preludio e Fuga n. 3 in do # maggiore BWV 848

dal I libro del “Clavicembalo ben temperato”

Domenico Boggione pianoforte

J. S. Bach, Preludio, Sarabanda e Giga dalla Suite n. 3 in do maggiore BWV 1009

Cecilia Patria violoncello





Lunedì 21 ottobre 2024, h. 18

Cuneo, Sala “G. Mosca” del Conservatorio - in collaborazione con Conservatorio “G. F. Ghedini”

Presentazione della Mostra e Introduzione all’ascolto della Passione secondo Giovanni BWV 245

di J.S. Bach a cura di Chiara Bertoglio

Concerto

Suite Francese in do minore BWV 813

Nazareno Fusta clavicembalo

Preludio e Fuga in fa minore dal II° Libro del clavicembalo ben temperato BWV 857

Marco Agostinetto clavicembalo

Trio Sonata in sol maggiore BWV 1039

Giulia Battistino, Marcella Mellano, Sara Facchinetti flauti

Sofia Artioli violoncello

Nazareno Fusta clavicembalo

Martedì 22 ottobre 2024





Bra, Coro della Chiesa di Santa Chiara – in collaborazione con Ass.ne “Amici di Santa Chiara”

h. 18: Apertura e presentazione della Mostra

Concerto

Allievi del Liceo Musicale “Leonardo Da Vinci” di Alba

J. S. Bach, Toccata dalla Partita n. 6 in mi min. BWV 830

Preludio e Fuga n. 3 in do # maggiore BWV 848

dal I libro del “Clavicembalo ben temperato”

Domenico Boggione pianoforte

J. S. Bach, Preludio, Sarabanda e Giga dalla Suite n. 3 in do maggiore BWV 1009

Cecilia Patria violoncello

h. 21: Introduzione all’ascolto della Passione secondo Giovanni di J.S. Bach BWV 245

a cura di Chiara Bertoglio





300 anni di Passione. Conversazione sulla Passione secondo Giovanni di Bach





Mercoledì 23 ottobre, h. 14

Torino, Università degli Studi, Palazzo Nuovo (Aula 13)



Il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino conclude il corso di Storia della civiltà musicale con un approfondimento musicologico in preparazione del concerto e finalizzato a una rilettura capace di svelare gli aspetti più nascosti di un capolavoro che non cessa di destare sorprese.

L'incontro è organizzato da “JSBach.it - Società Bachiana Italiana” con la partecipazione di:

Chiara Bertoglio, concertista, musicologa e teologa, docente presso il Conservatorio di Cuneo

Luca Guglielmi, direttore del concerto, docente presso Escola Superior de Musica di Barcellona.

Raffaele Mellace, presidente di JSBach.it – Società Bachiana Italiana e professore ordinario di musicologia presso l’Università di Genova

Alberto Rizzuti, professore ordinario di musicologia presso l’Università di Torino





Sabato 26 ottobre, h. 21

Luserna San Giovanni, Tempio Valdese - in collaborazione con “Musicainsieme” di Luserna S. G.

Domenica 27 ottobre, h. 16,30

Torino, Conservatorio - in collaborazione con Unione Musicale

Johannes-Passion 300 (1724-2024)

Johannes Passion BWV 245 per soli, coro e orchestra (III versione)

Tenore (Evangelist & arie): Raphael Höhn

Basso (Christus & arie): Mauro Borgioni

Soprano (Ancilla & arie): Irena Bespalovaite



Alto (arie): Maximiliano Danta

Basso (Pilatus): Franco Celio

Orchestra e Coro dell’Accademia Maghini

Giulio De Felice e Luca Ripanti flauti traversieri

Arianna Zambon e Guido Campana oboi

Anna Maria Barbaglia fagotto

Alessandro Conrado violino I (spalla)

Francesco Bergamini, Gabriele Cervia, Joanna Crosetto, Liliana Mijatovic, Paola Nervi violini

Gianni De Rosa e Elena Saccomandi viole

Gaetano Nasillo violoncello I (basso continuo)

Sara Bennici violoncello II

Roberto Bevilacqua contrabbasso

Matteo Cotti organo (basso continuo)





Manuela Bianciotto, Valentina Boccio, Paola Bonetta, Cristina Camoletto, Paola Destefanis, Valeria Di Caro,

Chiara Lazzaro, Luisa Marengo, Laura Paruccia, Isabelle Suberbielle soprani

Monica Bonardo, Maria Cristina Bonini, Maria Grazia Calcagno, Rafaela Exner, Teresa Ferrero, Clara Giordano,

Luisa Grosso, Francesca Onida, Federica Pozzi contralti

Enrico Armando, Livio Cavallo, Stefano Gambarino, Giuseppe Gatto, Mattia Mottura, Roberto Naldi,

Luca Ronzitti tenori

Riccardo Bertalmio, Francesco Coppo, Matteo Mancini, Giuseppe Olivero, Gian Antonio Soldi,

Tommaso Urbano, Marco Viberti bassi

Hanno collaborato alla preparazione del coro Matteo Gentile e Beishu Yang, allievi della Scuola di Direzione di coro e Composizione corale del Conservatorio “G. Verdi” di Torino.

Elena Camoletto maestro del coro

Luca Guglielmi direttore