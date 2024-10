Cuneoginnastica: doppio titolo regionale per Arianna Caliman

A Saluzzo si è volta lo scorso weekend la seconda prova del Campionato Regionale di Specialità, ultima occasione per staccare il pass per la fase di Interzona.

Prima a scendere in pedana nella categoria A2 è stata Adele Bramard. Con la palla, grazie ad un’esecuzione precisa e frizzante, riesce a conquistare la medaglia di bronzo e guadagna il primo pass per la zona tecnica. Purtroppo due perdite d’attrezzo alle clavette non le consentono di replicare il risultato.

A dominare la gara nella categoria J2, nelle specialità cerchio e palla, è Arianna Caliman. Autrice di due prove impeccabili, conquista la giuria e sbaraglia la concorrenza lasciando le avversarie indietro di più di due punti. Arianna è la Campionessa Regionale al cerchio e alla palla nella sua categoria.

Altri due podi li conquista Melisa Qira. Assente alla prima prova per infortunio per lei questa era l’unica occasione per riuscire a staccare il pass per la fase interregionale, riservata alle prime quattro classificate di ogni specialità. Due buone prove al cerchio e al nastro, dove Melisa riesce a ottenere rispettivamente un argento e un bronzo.

Un po’ di rammarico per Irene Ciarlo che a causa di un’esecuzione purtroppo fallosa alle clavette non riesce a riconfermare l’argento della prima prova e chiude la competizione in 5^ posizione, a soli 0,05 centesimi dalla quarta classificata.

In pedana sono scese anche tre giovanissime atlete del team Cuneoginnastica: Cecilia Ferrero, Alexandra Nitorean e Ilaria Tealdi, tutte classe 2015.

Nella categoria A1, in crescita rispetto alla prova precedente, Alexandra Nitorean riesce a salire sul terzo gradino del podio. Rimonta dalla nona alla quinta posizione Ilaria Tealdi e chiude in ottava Cecilia Ferrero.

"Siamo davvero molto soddisfatte - commentano le Tecniche Marianna Ricca, Emilia Rancurello e Flutura Qira. Queste ragazze hanno lavorato costantemente tutta l’estate per farsi trovare pronte a questo appuntamento e la loro crescita tecnica è innegabile. Adesso non ci resta che mettere a punto le composizioni per la Zona Tecnica che si terrà a fine ottobre a Cantalupa."