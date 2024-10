Al "Festival dei Luoghi Comuni" si vive lo sport con Andrea Lucchetta e Darwin Pastorin

Continua domani, sabato 12 e proseguirà fino a domenica 13 ottobre a Cuneo, la sesta edizione del “Festival dei Luoghi Comuni”, evento ideato e organizzato dall’associazione culturale Cuadri che ha scelto come motto il detto decoubertiniano “L’importante è partecipare”.

Tra le proposte di domani, sabato 12 ottobre, dalle 9 alle 13, presso la palestra ex media 4 (via Bassignano 4, Cuneo), Andrea Lucchetta proporrà l’appuntamento della Lucky Dreams in collaborazione con Fipav Asti-Cuneo, Asd, Cuneo Granda Volley Academy e Cuneo Volley, dal titolo “Insuperabili insieme.

Spike Ball: il gioco della schiacciata“. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Alle 15, presso lo Spazio Varco (via Carlo Pascal 5L, Cuneo) si terrà la restituzione “Cuneo Città alpina a fumetti“, un progetto di Associazione Culturale CUADRI, in collaborazione con Comune di Cuneo – Cuneo Città Alpina 2024, Atl del Cuneese e Fondazione CRC, con una distribuzione di copie omaggio di Topolino con firmacopie e la partecipazione di una parte della redazione del magazine.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Alle 18, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC (via Roma 15, Cuneo), il giornalista Darwin Pastorin e l’antropologo Bruno Barba approfondiranno i temi di “Lo sport, il calcio, il tifo tra cultura, poesia e mito”.

Oggi lo sport, e in particolare il calcio, è ovunque un grande teatro che coinvolge identità nazionali, valori culturali e poetici, mitologie. L’incontro propone un’analisi socio-antropologica dello sport, tra Italia e Brasile, di come un popolo scelga, pratichi, concepisca e si appassioni a una disciplina anziché a un’altra. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Alle 21, al Teatro Toselli (via Teatro Giovanni Toselli, 9), il regista Sergio Ferrentino porterà in scena “Olimpicamente.

Pensieri, parole, opere e campioni“, esibizione teatrale che racconta i pensieri degli eroi sportivi durante i loro gesti atletici, allestendo uno studio radiofonico sul palco e offrendo al pubblico uno spettacolo inedito in radio cuffie. I biglietti sono disponibili sul sito del festival www.festivaldeiluoghicomuni.it o su Eventbrite, al costo di 7 euro, posto unico.

Si ricorda inoltre, l'iniziativa non aperta al publico, che vedrà un gruppo di lavoro di “esperti” di Cuneo, formato da rappresentanti del mondo culturale ed istituzionale locale, sarà affiancato da volontari wikipediani regionali e membri dello staff nazionale per una giornata di Editathon su Cuneo in collaborazione con Wikimedia Italia. La giornata di maratona di modifiche su Wikipedia avrà l’obiettivo di aggiornare e integrare le voci su Cuneo e crearne di nuove. Il programma completo è disponibile sul sito Internet www.festivaldeiluoghicomuni.it. I biglietti per partecipare alle iniziative sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite.