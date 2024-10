Al via la stagione del Politeama Boglione di Bra

Su il sipario! Tutto è pronto per l’avvio della nuova stagione del Teatro Politeama Boglione di Bra, che quest’anno festeggia il ventennale della sua riapertura offrendo, da novembre ad aprile, un notevole cartellone di spettacoli in compagnia di commedie, grandi classici, musica e di alcuni tra i più grandi interpreti della scena italiana.

La “Bella Stagione” 2024/2025 propone dieci serate di prosa, a cui si aggiungono ben otto serate fuori abbonamento a prezzo ridotto, per una programmazione di livello che porterà a Bra – tra stupore, risate, grandi classici e novità – personaggi quali Arturo Brachetti, Fabio Troiano, Massimo Dapporto, Le sorelle Marinetti, Max Pisu e Vittoria Belvedere, oltre che registi del calibro di Gioele Dix, Enrico Maria Lamanna e Veronica Cruciani, solo per citarne alcuni. Accanto al teatro, anche la musica torna ad essere grande protagonista, tra concerti (con la partecipazione di grandi cori), musical e un omaggio a Paolo Conte.

“Al Politeama di Bra è sempre una “bella stagione”, in modo particolare quella che si apre il 23 novembre e che coincide con il ventesimo anniversario della rinascita del teatro – commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alla Cultura Biagio Conterno -. Il Politeama Boglione si conferma all'altezza del compito di un teatro di provincia che guarda al mondo, alla complessità del presente e agli scenari futuri, ritagliando per il pubblico un prezioso spazio per sorridere, per pensare, per sognare”.

Spettacoli

Si parte sabato 23 novembre con “La Felicità” di Eric Assous, diretto e interpretato da Gianfelice Imparato, pièce estremamente divertente che riesce a descrivere perfettamente l’amore non convenzionale. Ancora commedia mercoledì 4 dicembre con “Non so se tu sai che lo so”, diretto e interpretato da Giorgio Caprile, mentre venerdì 6 dicembre Filippo Bessone e Claudio Dadone con l’Orchestra Bluette presentano “L’amore ai tempi del com’era” (fuori abbonamento). Spettacolo-evento per festeggiare i vent’anni di riapertura del nostro amato teatro Politeama Boglione: mercoledì 11 dicembre Arturo Brachetti porta a Bra “Arturo racconta il varietà”, in quella che sarà la data zero di un nuovo recital che l’artista interpreterà sul mondo del varietà (fuori abbonamento). Domenica 15 dicembre in scena “La signora delle camelie”, uno dei più grandi classici della letteratura ottocentesca diretto da Giovanni Ortoleva, per arrivare agli immancabili Concerto di Natale, con il Coro da Camera di Torino il 22 dicembre ad ingresso gratuito, e di Capodanno, il 30 dicembre con la banda cittadina “Giuseppe Verdi” (fuori abbonamento).



Il nuovo anno si apre il 9 gennaio con la frizzante commedia-giallo “Donne in pericolo” di Wendy Macleod diretto da Enrico Maria Lamanna con Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Debora Caprioglio, per proseguire il 22 gennaio con il divertente “Pigiama per sei” interpretato, tra gli altri, da Max Pisu e il 2 febbraio con “Pirandello Pulp”, irriverente versione attuale de “Il Giuoco delle Parti” di Pirandello diretto da Giolele Dix, con Fabio Troiano e Massimo Dapporto. Sabato 8 febbraio Le sorelle Marinetti presentano “Non ce ne importa niente”, una vera e propria piece di teatro musicale verso gli anni ’30, mentre il 14 febbraio andrà in scena “Age Pride” di Lidia Ravera, ironica confessione del conflittuale rapporto con l’età che avanza. Il musical de “La vedova allegra” sarà il protagonista dell’appuntamento del 28 febbraio (fuori abbonamento); mercoledì 5 febbraio arrivano “I due papi”, dal testo dell’autore premio Oscar Anthony MacCarter, mentre venerdì 14 marzo spazio alle note con il concerto “Via con me. Omaggio a Paolo Conte” a cura della Fondazione Fossano Musica (fuori abbonamento). Ultimo spettacolo della prosa in abbonamento giovedì 20 marzo, con la pièce di Peppino de Filippo “Non è vero ma ci credo”. Concludono la Bella Stagione del Politeama Boglione la trasposizione teatrale di “Accabadora” di Michela Murgia, il 3 aprile con regia di Veronica Cruciani (fuori abbonamento) e il Concerto di Pasqua, domenica 13 aprile con il Coro “Filharmonia” di Sanremo, ad ingresso libero.



Abbonamenti e biglietti

L’abbonamento alla stagione di prosa costa 170 euro (ridotto 150 euro per over 65 e under 26). Viene riconosciuta la prelazione ai precedenti abbonati, che conservando il posto già assegnato nella passata stagione. Avranno così la possibilità di rinnovare l’abbonamento in via prioritaria nelle giornate di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 ottobre dalle 16 alle 19 presso il botteghino del teatro. Ai nuovi abbonati sono invece dedicati lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 novembre, sempre al Politeama Boglione. I singoli biglietti per gli spettacoli saranno in vendita a partire lunedì 11 novembre (23 euro, ridotto a 20 euro over 65 e under 26, per gli spettacoli in abbonamento e 15 euro per quelli fuori abbonamento), tutti i lunedì pomeriggio dalle 16 alle 19 al botteghino del teatro, oppure on line sul sito www.ticket.it.

Crediti

La stagione 2024/25 del Teatro Politeama Boglione è un’iniziativa del Comune di Bra, organizzata con il sostegno della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Fondazione CRT e il supporto di Gallerie Big. Maggiori informazioni sul web, all’indirizzo www.turismoinbra.it, o chiamando l’ufficio Cultura e e Manifestazioni allo 0172.430185. (