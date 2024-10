Castagnata con gli Alpini alla Casa di riposo di San Michele Mondovì

Giornata di festa ieri, giovedì 10 ottobre, alla Casa di Riposo di San Michele Mondovì.

Gli ospiti hanno potuto trascorrere un pomeriggio tra canti e caldarroste in compagnia delle infaticabili volontarie dell'AVO Mondovì e degli Alpini che, come sempre, hanno preparato con allegria i "mundai".

Si ringraziano per l'iniziativa le volontarie, le penne nere e in particolare Tedo, l'amministrazione comunale nella figura di Germano, la signora Claudia Bellis che ha donato le castagne, lo staff della struttura con l'animatore Pasquale e della cucina che ha preparato la merenda per tutti.