Il Pianeta Giovani di Insieme in una giornata dedicata all’Intelligenza Artificiale

Si è svolta con successo la giornata organizzata dal Pianeta Giovani dell’Associazione Insieme, dedicata all’Intelligenza Artificiale ed ai suoi risvolti sul territorio.

Durante la mattinata di venerdì 4 ottobre, i ragazzi hanno potuto conoscere, prima, la realtà di Tesi Square S.p.A., e poi quella della fondazione Digital Innovation Gate 421. Visitando gli innovativi edifici di queste due realtà, i giovani dicono di aver avuto l’occasione di “assaggiare il futuro”, approfondendo come Tesi Square operi per la semplificazione e la gestione dei processi di supply chain di marchi internazionali conosciuti in tutto il mondo, dal settore del lusso, al farmaceutico, dalla grande distribuzione organizzata ad altri ancora.

L’azienda implementa nella sua operatività sistemi di Intelligenza Artificiale, declinata in varie tecnologie che ci si è fermati a conoscere ed approfondire, ed i partecipanti sono rimasti entusiasti nello scoprire come ciò avvenga concretamente. La discussione ha anche toccato i temi dell’impatto ambientale dell’Intelligenza Artificiale e dei suoi numerosi risvolti di natura etica, due aspetti cruciali, ma di cui oggi si parla ancora troppo poco. Tesi Square ha conquistato i ragazzi anche per un altro suo profilo, quello di grande società che sceglie di reinvestire sul territorio e sui suoi dipendenti, un carattere fondamentale secondo le nuove generazioni. Altrettanto allettante, secondo chi ha potuto vivere questa esperienza in prima persona, è stato scoprire il mondo della fondazione DIG421, dove si sono conosciuti i progetti tecnologici di avanguardia che questa ha sostenuto o sta tutt’ora aiutando a crescere e svilupparsi, e che potrebbero senza dubbio rivelarsi l’Airbnb o l’Uber di un futuro per nulla remoto.

La giornata è proseguita a Pollenzo dove, presso il campus dell’Università di Scienze Gastronomiche, si è dapprima voluto conoscere nel dettaglio questa realtà, anch’essa profondamente giovane, internazionale ed innovativa, e successivamente i partecipanti hanno assistito ad una lezione pensata per loro ed avente ad oggetto un case study: un innovativo progetto editoriale sviluppato dall’Università, mediante l’Intelligenza Artificiale, ovviamente a tema cibo! Presso l’Università è stato bello approfondire i temi dell’IA anche dalla prospettiva dei consumatori e riflettere su rischi e opportunità che questa presenta.

Com’è nella filosofia dell’Associazione Insieme, i partecipanti a questa giornata hanno ora in mente di organizzare un incontro per restituire le numerose nozioni apprese, e per sviluppare gli spunti di riflessione che questa intensa giornata ha loro offerto, per merito dei prestigiosi imprenditori e relatori con cui hanno avuto l’opportunità di confrontarsi.

Per Federico Calzia, coordinatore del Pianeta Giovani: "Abbiamo avuto l’opportunità di vivere una giornata che definirei unica, vista l’ampiezza e la profondità dei ragionamenti che sono stati condotti, e ciò grazie agli interlocutori che abbiamo incontrato, i quali credo di poter tranquillamente definire come coloro che stanno lavorando alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale, che nei prossimi mesi e anni saranno usate in tutto il mondo. Ci tengo quindi a ringraziarli di cuore, nonché a ringraziare l’Associazione Insieme per il suo costante investimento nel gruppo giovani".