Cuneo, torna la Fiera del Marrone: Coldiretti pronta ad accogliere migliaia di bambini con la scuola di campagna e la fattoria degli animali

Migliaia di bambini sono attesi a Cuneo da venerdì 18 a domenica 20 ottobre alla 25esima Fiera nazionale del Marrone per visitare la fattoria degli animali e partecipare ai laboratori didattici di Coldiretti Campagna Amica.



Nella prima giornata di Fiera, venerdì 18 ottobre, i laboratori delle fattorie didattiche di Campagna Amica saranno riservati alle Scuole primarie e dell’infanzia di Cuneo e dei Comuni limitrofi, con oltre 1.000 bambini già prenotati. Le scolaresche scopriranno il mondo delle api e del miele, la filiera del grano, la trasformazione del latte in formaggio, il mondo delle nocciole con degustazione dolce e salata, la stagionalità dell’orto, la vendemmia con tanto di pigiatura a mano e assaggi di succo d’uva; infine, nel laboratorio realizzato nell’ambito del progetto ValOd’OC (“Valorizzazione e Organizzazione degli Operatori della Castanicoltura”), i bimbi si avvicineranno all’ecosistema del bosco e impareranno quanto contano la cura e il mantenimento dei castagneti.



Spazio alle famiglie nei pomeriggi di sabato 19 e domenica 20 ottobre: i laboratori saranno aperti a tutti i bambini, dalle ore 15 alle 17, su prenotazione (telefono: 366 5752531 – email: eca.cn@coldiretti.it) fino ad esaurimento dei posti disponibili. Tante le attività in programma per loro, con la possibilità di approcciarsi al mondo delle api e di assaggiare diversi tipi di miele, di scoprire l’orto e le sue stagioni, di cimentarsi con la produzione di tomini freschi e di mettere le mani in pasta per preparare fragranti biscotti.



Ai piccoli partecipanti dei laboratori, Coldiretti donerà frutta piemontese biologica, un piccolo gesto per valorizzare i prodotti di eccellenza del territorio e promuovere, sin dalla tenera età, un’alimentazione genuina a base di cibo locale di eccellenza come la frutta, sia fresca che trasformata.



In più, torna anche quest’anno alla Fiera del Marrone l’attesa fattoria degli animali, allestita da Coldiretti Cuneo, in collaborazione con l’ARAP e l’Associazione Piccoli Animali, ai Giardini Fresia (ex zoo) in Lungogesso Corso Giovanni XXIII. La fattoria aprirà venerdì 18 ottobre per le scolaresche e sarà visitabile da tutte le famiglie nel weekend di Fiera, sabato 19 e domenica 20 ottobre, dalle ore 10 alle 19. Decine gli animali da ammirare: vacche e vitellini delle razze Piemontese, Frisona, Pezzata rossa e Jersey, asini, cavalli, pony, oltre ai piccoli animali come galline e conigli di razze molto peculiari, capaci di calamitare l’interesse dei bimbi, ma non solo.



“Alla 25esima Fiera nazionale del Marrone confermiamo il nostro impegno di sensibilizzazione delle più giovani generazioni sui temi dell’agricoltura, del cibo e dell’ambiente. Lo facciamo dedicando uno spazio importante ai bambini che potranno andare a scuola di campagna, avvicinarsi agli animali, scoprire i valori della stagionalità, della tracciabilità, della qualità e della genuinità dei prodotti che ogni giorno portiamo in tavola” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.



“Anche quest’anno collaboriamo con piacere con l’ARAP e l’Associazione Piccoli Animali per portare nel cuore della città uno spaccato della realtà zootecnica cuneese e raccontare ai visitatori l’impegno dei nostri allevatori per presidiare il territorio e tutelare la biodiversità con una sempre maggiore attenzione al benessere animale” aggiunge il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.