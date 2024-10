Savigliano, a Palazzo Taffini l'Ensemble Fabbrica del Pensiero nel concerto "I suoni della tradizione"

Torna la musica innovativa e di qualità domenica 13 ottobre a Palazzo Taffini a Savigliano. Di scena un ensemble musicale che sta conquistando il pubblico con la sua proposta artistica e ricca di contaminazioni: stiamo parlando della formazione “Ensemble Fabbrica del Pensiero” in un concerto dal titolo “I suoni della tradizione”.

Formato da artisti di valido talento, questo gruppo punta a creare un’esperienza musicale coinvolgente, unendo stili diversi e rivolgendosi al pubblico con un viaggio emotivo attraverso i suoni. Sul palco Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin alle fisarmoniche, Beatrix Graf e Marco Milelli ai clarinetti.

Questi musicisti hanno l’idea di fondere musica, arte e riflessione, proponendo anche brani originali che spaziano dalla musica contemporanea ai classici senza età. In scaletta pezzi di Francois Coupertin, Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla, Ennio Morricone e Francis Poulenc, solo per citare alcuni nomi. Roberto Caberlotto ha suonato con l’orchestra regionale della Toscana, sotto la direzione di importanti compositori e direttori d’orchestra quali Berio, Eötvos e Benjamin. E’ stato solista di fisarmonica con l’Orchestra d’archi Italiana, l’Ensemble Zandonai di Trento, l’orchestra d’archi Legrenzi, la Cappella Musicale della Cattedrale di Ravenna, l’orchestra d’archi Ars Armonica e il Tammitam Percussion Ensemble di Venezia.

Gilberto Meneghin è direttore artistico del coro “Polifonico Nuovo Rinascimento” di Quero (BL). E’ stato coordinatore artistico del concorso di Composizione per Fisarmonica e Coro “Mantice Voce”. L'attività concertistica (sia come solista che come componente di formazioni cameristiche), lo ha visto protagonista in diverse stagioni sia italiane che estere. Ha collaborato - in veste di solista - con l’Orchestra d’Archi Italiana. Beatrix Graf nasce in Svizzera dove si diploma in clarinetto e didattica dello strumento alla Hochschule der Künste Bern, nella classe di Ernesto Molinari.

Si trasferisce in seguito a Londra per perfezionarsi al Royal College of Music, dove studia clarinetto sotto la guida di Richard Hosford, clarinetto basso con Michael Harris e musica elettroacustica con Michael Oliva, laureandosi con lode nel 2006, ottenendo il Postgraduate Diploma in Advanced Performance. Marco Milelli svolge attività concertistica sia in veste solistica che cameristica e orchestrale, alternandosi tra la famiglia dei clarinetti e quella dei sassofoni. Dal 1991 si dedica con passione all’insegnamento. Attualmente è docente di clarinetto, sassofono e musica d’insieme presso la Scuola Musicale “Il Diapason” di Trento.

Il concerto “I Suoni della Tradizione” è programmato per le ore 17.00. L’ingresso è di 10 euro comprensivo di aperitivo a fine spettacolo.