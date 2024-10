La magia e la bellezza della vite in mostra al castello di Serralunga

Un'affascinante esplorazione del parallelismo tra uomo e natura, tra l’essere umano e la vite. Un viaggio delicato tra suggestioni, colori e creatività: l’artista Feny Parasole presenta la sua ultima mostra, "In Folia Veritas", al Castello di Serralunga d'Alba. L’inaugurazione della mostra si terrà giovedì 17 ottobre alle ore 16.30 con la presentazione della curatrice Agata Comandè dell'Associazione BrArte. L’esposizione proseguirà fino al 31 ottobre, offrendo un’occasione unica per immergersi nelle opere ricche di significato e introspezione dell’artista.

Feny Parasole inviterà il pubblico a scoprire la ricchezza e la complessità dei vitigni, illuminando il sottile dialogo tra natura e talento umano. La mostra nasce dall’osservazione casuale dell'artista sulle differenze tra foglie dello stesso vitigno, un dettaglio che ha stimolato la sua curiosità e l’ha condotta a rappresentare artisticamente il “talento della natura” e la sua interazione armoniosa con l’uomo. In esposizione ci saranno una trentina di opere, tra sculture, pittura su tela e disegni su carta. Ogni opera racconta un frammento della relazione tra uomo e vite, tra resilienza e forza rigenerativa.

L'artista ha raccontato la genesi della sua creatività: “Ho notato la differenza fra foglie nello stesso vitigno per caso. Informandomi sui motivi della difformità, ho scoperto così tante cose che ignoravo da ricevere un forte impulso artistico sotto alcuni aspetti: il talento della natura e quello umano in interazione, il beneficio che questa dinamica interattiva fra talenti produce”.

Con umiltà e meraviglia, Parasole osserva la vite e i suoi insegnamenti: dall’asino che, con un talento naturale, guida l’uomo nella potatura senza danneggiare la pianta, fino alla vite stessa, che, resiliente e protettiva, le ricorda l’uomo. “Guardare la mostra sarà come sfogliare un libro di curiosità, aneddoti, differenze, somiglianze”, afferma l'artista, la cui visione si intride di speranza e stupore.

Con "In Folia Veritas", l'artista offre al pubblico una visione intima della natura e della sua affinità con l’uomo, un tema che esplora con passione e sensibilità attraverso il suo talento per il dettaglio e la narrazione visiva. “Nonostante le differenze fra vitigni esiste qualcosa che li unisce e protegge tutti, la vite mostra il talento di usare la vecchiaia per dare il meglio: la gemma è sempre quella dell’anno precedente”, conclude Feny Parasole.

L’ARTISTA

Nata a Bra, Feny Parasole è un’artista autodidatta eclettica, apprezzata a livello internazionale per la sua versatilità e profondità espressiva. Riconosciuta come Maestro d’Arte e inclusa nell’Atlante dell'Arte Contemporanea Giunti, ha saputo distinguersi per il suo approccio innovativo e personale all’arte, esplorando tematiche filosofiche attraverso tecniche che spaziano dalla pittura alla scultura e alla grafica.

Il suo percorso professionale è segnato da numerose partecipazioni a mostre nazionali e internazionali, tra cui le Triennali delle Arti Visive e la Biennale di Venezia, dove le sue opere hanno ricevuto ampi riconoscimenti. Tra i premi ottenuti, spicca il Premio alla Carriera presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma nel 2018, oltre a numerosi altri titoli conferiti da prestigiose istituzioni artistiche.

Feny Parasole è nota anche per le sue collaborazioni con enti privati e pubblici, creando opere uniche per committenti come la BCC di Cherasco e Cà du Ciuvin.

DETTAGLI DELLA MOSTRA

Periodo: 17 Ottobre - 31 Ottobre 2024

Luogo: Castello di Serralunga d'Alba

· Orari di Apertura: Da venerdì a lunedì: 10:30 - 13:30 e 14:30 - 18:30; giovedì: 14:30 - 18:30