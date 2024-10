Domani gli ultimi appuntamenti del "Festival dei Luoghi Comuni" con storie di sport e il concerto solidale di Omar Pedrini, Alice Isnardi e Alessandro Casalis

Alle 17, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC (via Roma 15, Cuneo), con la partecipazione del ciclista Alan Marangoni e del giornalista Filippo Cauz, si terrà l’incontro “L’importante è far vincere un tuo compagno, poi magari un giorno, l’ultimo, tocca a te”. Al servizio, col vento in faccia. La carriera da ciclista professionista di Alan Marangoni è stata così per 754 gare. Una vita da mediano, poi, all’ultimo ballo, la prima – e unica – vittoria. Gregari si nasce o si diventa? Quanto il successo di un capitano è – anche – tuo? Gregari come Marangoni ne fanno ancora? Un viaggio nel mondo di chi, nel ciclismo, sceglie di sacrificare le ambizioni personali a favore di quelle del leader designato. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.