La Grande Scatola alla Fiera d’Autunno di Cervasca: un'opportunità per fare del bene

Domani, domenica 13 ottobre 2024, la Fiera d’Autunno di Cervasca ospiterà un’iniziativa speciale promossa dall'associazione KAIRUNE, un’organizzazione di volontariato fondata da Padre John con l’obiettivo di sostenere progetti educativi e sociali in Kenya. In questa occasione, i visitatori avranno la possibilità di partecipare a "La Grande Scatola", un evento che offrirà bellissimi regali a sorpresa, pensati per sorprendere grandi e piccini e, al contempo, per fare del bene.

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto alla Don Cugnod Primary School di Meru, Kenya, un’istituzione fondata dallo stesso Padre John. La scuola rappresenta un punto di riferimento educativo per i bambini della regione, offrendo loro un’istruzione di qualità e la possibilità di costruire un futuro migliore in una zona dove le opportunità di accesso all’istruzione sono ancora limitate. Grazie al lavoro di KAIRUNE e al sostegno dei partecipanti a eventi come quello di domani, la scuola può continuare a crescere e a fornire le risorse necessarie per un’educazione dignitosa.

"La Grande Scatola" è più di un semplice gioco: è un’iniziativa che unisce divertimento e solidarietà. I partecipanti avranno la possibilità di vincere dei regali unici, mentre ogni singolo contributo avrà un impatto concreto sulla vita dei bambini di Meru. È un’occasione imperdibile per vivere lo spirito della Fiera d’Autunno in modo solidale, partecipando attivamente al miglioramento di una comunità lontana ma bisognosa.

Invitiamo tutti a visitare lo stand di KAIRUNE alla Fiera d’Autunno di Cervasca e a sostenere la Don Cugnod Primary School. Ogni piccolo gesto può fare una grande differenza.