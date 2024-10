Volley femminile A1. Il ds di Chieri in vista della sfida di Cuneo: "Affrontiamo una squadra rinnovata ma con ottime individualità"

Honda Olivero Cuneo - Reale Mutua Fenera Chieri '76, in programma domenica alle 17, è una delle sfide più interessanti della 2ª giornata di andata della Serie A1 Tigotà.

Sulla strada della squadra di Pintus una squadra di livello, reduce dalla vittoria al cardiopalma contro Novara.

Il ds delle torinesi Max Gallo avverte le sue giocatrici: "Con Novara abbiamo iniziato bene il campionato, giocando una partita di inizio stagione con degli alti e bassi, ma i set che abbiamo vinto li abbiamo fatti in modo molto positivo. Sicuramente è una buona iniezione di fiducia per quello che stiamo facendo in allenamento in settimana. Adesso ci aspetta una trasferta molto insidiosa. Cuneo è una squadra rinnovata ma con ottime individualità, quindi una gara da affrontare assolutamente con la giusta attenzione e la massima determinazione per poter pensare a un successo".