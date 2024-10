Dogliani, domato principio d'incendio al tetto di un'abitazione privata

Domato tempestivamente il principio d'incendio verificatosi a Dogliani nel pomeriggio di oggi, domenica 13 ottobre, poco dopo le 17.



Ad innescarlo il surriscaldamento della canna fumaria, che ha poi coinvolto il trave in legno del tetto di un'abitazione privata su due piani.



Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Dogliani e del distaccamento di Mondovì, che una volta scoperchiato il tetto dalle tegole hanno avuto ragione delle fiamme. Hanno, infine, concluso il loro intervento provvedendo alla bonifica della struttura e dell'area.



Non sono state coinvolte persone e non vi sono state conseguenze nefaste sull'abitazione.