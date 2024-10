E' un 27enne cuneese il cacciatore ferito a Santa Vittoria d'Alba. Ricoverato all'ospedale di Cuneo, non sarebbe in pericolo di vita

E' un 27enne cuneese il cacciatore ferito con un'arma da fuoco durante una battuta di caccia a Santa Vittoria d'Alba in località Valentino. L'incidente che lo ha visto coinvolto è avvenuto alle 12 di oggi, domenica 13 ottobre.



Il giovane è stato elitrasportato in codice giallo all'ospedale S.Croce e Carle di Cuneo, dove è stato ricoverato, e non si troverebbe in pericolo di vita.



Sono ancora in corso da parte dei Carabinieri di Bra gli accertamenti sulla dinamica che avrebbe portato al ferimento dell'uomo e sulla regolarità dell'attività venatoria.