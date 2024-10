Torna la Festa dei Popoli a Mondovì: cibo, musica e partecipazione

Durante l'evento, il Caffè Sociale rimarrà aperto e ci sarà il laboratorio gratuito per i bambini: L’ECONOMIA DELLA CIAMBELLA SPIEGATA ALLE BAMBINE E AI BAMBINI. Per partecipare al laboratorio è necessario prenotare entro 19/10 al qr code.

Nel pomeriggio anche bancarelle con braccialetti africani su misura; hennè, punto info attività di MondoQui Scuola di tutti e MondoQui Giovani, Fridays for Future, Biblioteca EquiLibri, Progetto "Arrediamo il Bosco della Pace", progetto Piatti Volanti, salottini di comunità, calciobalilla.

Per partecipare al pranzo e per il laboratorio per bambini è necessaria la prenotazione entro venerdì 18 ottobre alle ore 12 (inquadrando il qr code). I posti sono limitati per motivi di sicurezza e l’adesione sarà accettata fino a esaurimento disponibilità. In caso di necessità, per info e prenotazioni contattare il numero 348 2793556.

La Festa dei Popoli è organizzata da MondoQui, Fridays for Future, Caffè Sociale, Coop Franco Centro, SAI, CSSM, Cooperative: Valdocco, A&T e Proteo Caracol, Cattleya, Sgasà, Edo State, Caritas Mondovì, Migrantes Mondovì, con il patrocinio della Città di Mondovì.



https://forms.gle/q6aQbywb7DPXvsSc9