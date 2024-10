Calcio Femminile: Freedom FC Women a caccia di punti pesanti sul campo del Lumezzane

Dopo le forti emozioni vissute al “Paschiero” contro il Brescia, la Freedom FC Women cerca altri punti pesanti per restare nelle posizioni altissime di classifica: le biancoblu faranno visita al Lumezzane nella sesta giornata di Serie B.

Impegno non semplice per la formazione di mister Ardito, senza la squalificata Martin a centrocampo, contro una compagine che, seppur neopromossa, ha subito dimostrato di sapersi pienamente ambientare nella nuova categoria in queste prime partite: Cuciniello e compagne, però, arrivano all'appuntamento forti di due successi di fila ottenuti con tanto carattere (Hellas e, appunto, Brescia), un terzo posto che fortifica e consolida la consapevolezza nel gruppo, saputosi amalgamare rapidamente ed adattare alle circostanze ed alle difficoltà in campo. Una prova di maturità, quindi, da affrontare con serenità ma da non fallire.

L'AVVERSARIA – Il Lumezzane, guidato da Nicoletta Mazza, nella scorsa stagione ha centrato un clamoroso “double”, vincendo la Serie C e la Coppa Italia. Confermata la propria allenatrice per la sua prima storica apparizione nel campionato cadetto, il club ha costruito una rosa di spessore con ben 11 nuovi innesti e l'obiettivo di stare nella “parte sinistra della classifica”: fra gli acquisti estivi, spiccano senza dubbio il difensore Melissa Nozzi (ex Napoli e Parma), le centrocampiste Laura Ghisi (ex Brescia) e Claudia Mauri (ex Napoli), le attaccanti Elisa Carravetta (ex OH Leuven) e Romina Pinna, ex di giornata e con tre reti già all'attivo in questo campionato. La formazione lombarda ha finora ottenuto l'ottimo bottino di 7 punti in classifica, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte: nell'ultimo turno ha battuto 2-1 il Chievo.

Lumezzane-Freedom FC Women si disputerà allo Stadio “Tullio Saleri”, domenica 13 ottobre, con fischio d'inizio alle 16.30: dirigerà l'incontro l'arbitro Giovanni Gallo della sezione di Mestre, coadiuvato dagli assistenti Marco Infante di Battipaglia e Vito Licari di Marsala. Il match sarà trasmesso dal canale Youtube della FIGC Femminile con telecronaca di Daniel Rizzo.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA SESTA GIORNATA (Domenica 13 ottobre ore 15)

Bologna-Parma

Brescia-Genoa

Cesena-Vis Mediterranea

Hellas Verona-Orobica Calcio (ore 16.30)

Lumezzane-Freedom FC Women (ore 16.30)

Academy Calcio Pavia-Arezzo

Res Women-San Marino Academy

Ternana-Chievo

Classifica Parma 15, Ternana 15, Freedom FC Women 12, Genoa 12, Bologna 12, Arezzo 10, Lumezzane 7, Res Women 6, Orobica Calcio Bergamo 6, H&D Chievo Women 6, Cesena 6, San Marino Academy 4, Brescia 3, Hellas Verona 3, Pavia Academy 1, Vis Mediterranea 0