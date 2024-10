Alba for Africa: sabato 19 ottobre cultura, musica e solidarietà per l'educazione degli studenti

L’Associazione Amici di Andrea Viberti, in collaborazione con l’Associazione Alec, organizza l'evento Alba for Africa, in programma per sabato 19 ottobre 2024 alle ore 17 presso la sede dell'associazione, in via Vittorio Emanuele II, 30.

Protagonista dell’incontro sarà Patrizia Manzone, missionaria laica originaria di Monforte d'Alba e laureata in Scienze Religiose. Patrizia opera a Marsabit, in Kenya, dove, su impulso della diocesi di Alba, è stata costituita l'associazione Alba Foundation, che si occupa dell’educazione di studenti provenienti da contesti difficili, con un focus particolare sull’integrazione sociale delle ragazze madri. Durante l'incontro, Patrizia Manzone, autrice del libro “Senza frontiere – Diario di una missionaria laica in Kenya” (Editrice Ave, 2022) condividerà la sua esperienza in Kenya.

L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare il pubblico sulle sfide educative e sociali di queste comunità e promuovere donazioni a sostegno della Alba Foundation, un progetto che l'Associazione Amici di Andrea Viberti sostiene da circa due anni.

La serata sarà arricchita da interventi musicali di Luciano Boero e da una degustazione di vino africano curata da Lorenzo Tablino. Al termine della presentazione, verrà offerto un piccolo rinfresco. L’ingresso è libero e aperto a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza di questa importante iniziativa e contribuire al suo successo.