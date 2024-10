Confartigianato Cuneo protagonista della 25^ Fiera Nazionale del Marrone

Anche quest’anno saranno oltre cinquanta le imprese artigiane associate a Confartigianato Cuneo ad essere presenti nel capoluogo alla 25esima edizione della Fiera Nazionale del Marrone (18 – 20 ottobre 2024) per testimoniare il valore artigiano attraverso l’unicità dei loro prodotti. Tante le aziende del food, ma anche dei settori artistici e manifatturieri animeranno questi ormai prossimi tre giorni di festa tra profumi, sapori e tradizione del territorio cuneese.

Oltre alla partecipazione delle aziende, che occuperanno settanta spazi espositivi, distribuiti tra piazza Galimberti, via Roma e piazza Virginio, come ormai è consuetudine verranno proposti anche interessanti momenti di animazione con lavori dal vivo e show cooking con degustazioni finali.

Nel solco di una ormai consolidata collaborazione con il comune di Cuneo nell’organizzazione dell’evento, Confartigianato Cuneo, insieme all’Associazione “Amici del Cioccolato”, offrirà ai visitatori dimostrazioni di come nascono i dolci e, con lo chef Eugenio “Poldo” Manzone (del ristorante “Il Portichetto” di Caraglio), darà a grandi e piccini l’opportunità di creare “personalmente” la pasta ai marroni. L’abilità artigiana potrà inoltre essere ammirata anche su piazza Europa, dove è stato allestito un suggestivo giardino di castagni nella sua vasca centrale.

Infine, nel punto ristoro ubicato in piazza Galimberti, anche in questa edizione si cimenteranno nella cucina i rappresentanti dei “creatori d’eccellenza”, il progetto promosso da Confartigianato Cuneo per valorizzare l’abilità e la creatività artigianale nella trasformazione del cibo.

"La partecipazione alla Fiera nazionale del Marrone – commentano Luca Crosetto e Valerio Romana, rispettivamente presidente territoriale di Confartigianato Cuneo (nonché presidente della Cmaera di Commercio di Cuneo) e presidente della Zona di Cuneo – fa parte di una importante strategia promozionale a favore delle imprese associate, che di anno in anno ha rafforzato la collaborazione tra la nostra Associazione e le Istituzioni a sostegno dello sviluppo economico del nostro territorio. In questa edizione in particolare, tutti insieme abbiamo lavorato per creare una vera e propria rete virtuosa tra Cuneo e il suo frutto autunnale ed Alba con il suo tartufo che verrà celebrata domani, martedì 15 ottobre, alle 18,00 in sala S. Giovanni. Una connessione di più ampio respiro promozionale che promette bene per il futuro dell’intera provincia".