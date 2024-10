“Natale in Casa Cupiello” apre la stagione teatrale al Toselli di Cuneo

Sale l’attesa per la stagione 2024/2025 del Teatro Toselli di Cuneo, che prenderà il via il 17 ottobre con lo spettacolo “Natale in Casa Cupiello”, un omaggio all’immortale capolavoro di Eduardo De Filippo in occasione dei 90 anni dall’opera, che offre una rilettura originale e profondamente evocativa di un classico della tradizione teatrale italiana.

Giovedì 17.10.2024 ore 21:00

Teatro Toselli

Via Teatro Toselli 9 – Cuneo

NATALE IN CASA CUPIELLO

Spettacolo per attore cum figuris

di Eduardo De Filippo

da un’idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia

regia Lello Serao

con Luca Saccoia

spazio scenico, maschere e pupazzi Tiziano Fario

manovratori Salvatore Bertone, Paola Maria Cacace, Lorenzo Ferrara, Oussama Lardjani, Angela Dionisia Severino, Irene Vecchia

formazione e coordinamento manovratori Irene Vecchia

produzione Teatri Associati di Napoli/Teatro Area Nord e Interno 5

con il sostegno di Fondazione Eduardo De Filippo e Teatro Augusteo

vincitore premio Associazione nazionale dei critici di teatro 2023 e del Premio Gennaro Vitiello 2023

Una messinscena non convenzionale che vede un unico attore interagire con sette pupazzi. Lo spettacolo, fedele al testo di Eduardo, evoca le vicende della famiglia Cupiello, aprendo uno squarcio dentro l’immaginario e la memoria di ogni spettatore. L’ambientazione è quella di un grande presepe in cui si muovono l’attore e le figure animate, che lui stesso manovra.

“Il presepe è l’orizzonte dentro cui si muove tutta l’opera sia in senso reale che metaforico, il presepe è l’elemento necessario a Luca Cupiello per sperare in una umanità rinnovata e senza conflitti, ma è anche la rappresentazione della nascita e della morte, è il tempo del passaggio dal vecchio al nuovo, è la miscela tra passato e presente, è una iconografia consolidata e al tempo stesso da destrutturare di continuo.”

Lello Serao

BIGLIETTI

costi e modalità di acquisto (anche on line) alla pagina: https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/abbonamenti-e-biglietti.html

Sono inoltre in vendita alla biglietteria del teatro anche i mercoledì feriali dalle 9 alle 12 (fino al 9 aprile 2025) oltre al giorno dello spettacolo al botteghino del teatro (via teatro Toselli 9) a partire dalle 16 [Saranno messi in vendita i biglietti singoli per qualsiasi spettacolo della stagione].

INFO

tel. 0171.444812/818 (dal lunedì al venerdì, al mattino) | e-mail spettacoli@comune.cuneo.it

Per vedere il calendario completo della stagione: https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/stagione-teatrale-2024-2025.html

Il teatro Toselli è anche su facebook alla pagina https://www.facebook.com/teatrotosellicuneo/