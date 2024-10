Le previsioni potrebbero modificarsi ancora, ma al momento c'è unanimità nell'indicare il prossimo mercoledì 16 ottobre come una giornata caratterizzata da precipitazioni intense in diverse zone del Piemonte.

Per la nostra provincia, le zone interessate sono in particolare la valle Tanaro e le valli Belbo e Bormida, dove, in una scala che va da 1 a 5, l'intensità è data al grado quattro.

Questo potrebbe tradursi in disagi elavati, per possibili frane, allagamenti e piene di fiumi.