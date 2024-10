Savigliano, studenti della scuola media Marconi premiati a “Mosaici in Piazza”

La manifestazione "Mosaici in Piazza", promossa dall'Associazione A.S.H.A.S. di Savigliano, ha visto una straordinaria partecipazione degli studenti delle classi terze Marconi (I.C. Papa Giovanni XXIII).

Quest'anno l’evento si è svolto sabato 12 ottobre, trasformando piazza Santarosa in un vibrante palcoscenico di creatività giovanile, dove studenti dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado hanno avuto l'opportunità di esprimere la loro fantasia, utilizzando materiali forniti dall'associazione per realizzare opere uniche e originali.

Quest'anno l'ispirazione è arrivata dalla canzone di Roberto Vecchioni "Sogna ragazzo, sogna": i partecipanti hanno saputo reinterpretare questo tema attraverso una varietà di stili e tecniche, riflettendo le loro sensibilità personali e artistiche.

I ragazzi della scuola media Marconi, guidati dalla prof.ssa Mariagrazia Pistono e i docenti Marchisio Simona, Eleonora Francolino e Alberto Cervelli hanno dato vita con grande impegno a mosaici ricchi di colori e significato, dimostrando la loro capacità di esprimere emozioni e idee attraverso l'arte.

La manifestazione ha visto una giuria composta da insegnanti, un rappresentante del Comune e uno della Fondazione Crs e rappresentanti dell'Associazione A.S.H.A.S. impegnata a valutare le opere presentate: la scuola media Marconi ha brillato particolarmente, conquistando, per la categoria della scuola secondaria di primo grado, il podio con la classe 3^B al primo posto, seguita dalla 3^D e dalla 3^A.

“Mosaici in Piazza" non è solo un evento artistico, ma un'importante opportunità per i giovani di Savigliano per connettersi, collaborare e sognare insieme, creando un'atmosfera di comunità e condivisione, sensibilizzando inoltre sul l