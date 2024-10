Alba, sempre più sostenibile la Fiera del Tartufo: si cercano volontari per la raccolta differenziata nei giorni della manifestazione

L’Ente Fiera del Tartufo bianco d’Alba, in collaborazione con l’Assessorato alla Transizione ecologica della Città di Alba e la Giostra delle Cento Torri, in media partnership con Gazzetta d’Alba, è alla ricerca di volontari per migliorare la raccolta differenziata nei weekend di Fiera a partire dal fine settimana del Baccanale dei Borghi del 19 e 20 ottobre, per i 6 fine settimana successivi, fino a fine novembre.

Saranno collocate mini-isole ecologiche per intercettare i rifiuti, in particolare la plastica, prodotti dai turisti, così che non vengano abbandonati a terra, ma possano andare al riciclo. L’azione di volontariato sarà strutturata su due turni 10-13 / 16-19.

Chi deciderà di regalare 3 ore del proprio tempo per contribuire a fare una buona raccolta differenziata si aggiudicherà un outfit dedicato, un pasto gratuito presso lo stand preferito dei Borghi o food truck di COJ e l’ingresso omaggio per la Fiera.

Per candidarsi basta compilare il form al link https://forms.office.com/e/JmtscHWfiq. Per ulteriori informazioni si può scrivere alla mail volontari@fieradeltartufo.org.

Il Presidente della Giostra delle Cento Torri, Luca Sensibile dichiara: “Si tratta di un’importante iniziativa che oltre a rendere la manifestazione del Baccale dei Borghi più ecosostenibile, coinvolge la cittadinanza in maniera attiva e sensibilizza i volontari che aderiranno ad una maggior attenzione alla raccolta differenziata”.

L’Assessore alla Transizione ecologica Roberto Cavallo sottolinea: “Come fatto per Collisioni a luglio, da parte dell’Amministrazione c’è stata la volontà di ridurre al minimo possibile l’impatto ambientale di una grande manifestazione come la Fiera del Tartufo, in un’occasione di grande partecipazione come il Baccanale dei Borghi, specialmente per quanto riguarda la raccolta differenziata. La nostra proposta è stata immediatamente accolta sia dall’Ente Fiera, sia dalla Giostra delle Cento Torri, manifestando un’attenzione condivisa alla sostenibilità ambientale e questo non può che essere un segnale positivo per le future edizioni e per la Città tutta”.