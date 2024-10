Mondovì, il concerto dei Sixties Graffiti è stato un enorme successo

Grande successo del concerto dei Sixties Graffiti, organizzato dal Lions e Leo Club Mondovì Monregalese, a favore della casa di riposo Sacra Famiglia.

Il presidente Lions Carlo Allena ha introdotto la serata evidenziando: “Ringrazio i Sixties Graffiti per la loro generosità nell’esibirsi al concerto a titolo gratuito, tutti i numeroso spettatori presenti alla serata e i soci Lions e Leo che con il loro impegno hanno reso possibile la realizzazione del concerto, che non è stata solo una serata per divertirsi, ma anche un momento per fare del bene: tutto il ricavato sarà devoluto alla RSA Sacra Famiglia di Mondovì, un’istituzione che svolge un ruolo fondamentale nel nostro territorio, offrendo assistenza a chi è più fragile. Con il vostro contributo potremo sostenere alcune delle tante attività che il Sacra Famiglia porta avanti ogni giorno.

Nello specifico verrà allestita una sala di accoglienza dei visitatori e verranno acquistate apparecchiature sanitarie. Collaborare con i Sixties Graffiti, gruppo nato nel 1986, è stato un grande piacere: è una band che ha fatto la storia della musica Live a Mondovì e sono un esempio di duratura amicizia e condivisione della passione per la musica. Un ringraziamento va anche Comune di Mondovì, rappresentato nella serata dall’assessore Francesca Bertazzoli, per aver messo a disposizione il teatro Baretti, dimostrando una sensibilità verso le iniziative sociali.”