Ad Alba la mostra dedicata a don Meyranesio da Pietraporzio: integerrimo studioso o falsario patentato?

Don Francesco Giuseppe Meyranesio da Pietraporzio (1728-1793) è stato parroco, storico, scrittore, epigrafista, ricercatore, erudito e viaggiatore. Tuttavia, ai giorni nostri, ci si interroga ancora se quanto da lui prodotto in tanti anni di lavoro sia attendibile o pura invenzione.

Realizzata a seguito di approfondite ricerche dal sig. Mario Bruna, che fa parte dell’associazione “Amici del Museo Eusebio”, la mostra si articola in 21 pannelli che tracciano il profilo di Don Meyranesio, inquadrano il tempo in cui visse e raccontano il suo operato, passato al setaccio negli ultimi trent’anni da alcuni autorevoli studiosi che hanno dimostrato come, sotto la parvenza di studioso integerrimo, Don Francesco Giuseppe nascondesse azioni da scaltro falsario.

La mostra, allestita nella sala Luciano Maccario del Museo Federico Eusebio di Alba, verrà inaugurata il 19 ottobre alle ore 17 e sarà visitabile fino al 29 dicembre durante gli orari di apertura del museo: dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18; sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

L’inaugurazione sarà l’occasione per ascoltare le motivazioni che hanno spinto l’autore ad occuparsi di Meyranesio da Pietraporzio e delle emozioni che riserva una ricerca di questo genere.

La lettura dei pannelli, corredati da belle immagini funzionali al testo, risulta molto interessante, considerato che l’argomento è inusuale e intrigante.

Per info e prenotazioni: Museo civico archeologico e di scienze naturali “Federico Eusebio” Via Vittorio Emanuele II, 19 – Alba museo@comune.alba.cn.it