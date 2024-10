Bra, passeggiando in rosa nelle vie pedonali con “Noi come te, donne operate al seno”

La passeggiata più rosa che c’è torna a Bra. Per essere precisi, l’appuntamento è venerdì 18 ottobre con ritrovo alle ore 20.30 in via Cavour e arrivo presso la pizzeria L’artista (via Vittorio Emanuele, 333). Per questa camminata nelle vie pedonali dal titolo “Noi come Adelaide”, è prevista una ricca e ghiotta sorpresa finale.