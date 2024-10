Biometano a Canove di Govone, frazionisti si appellano al Comune: “Non firmate la convenzione urbanistica”

Un concentrato di preoccupazione, speranza, determinazione e compattezza dei frazionisti ha caratterizzato l’incontro pubblico tenuto ieri sera a Canove di Govone. Nella tensostruttura della Pro Loco è andato in scena un confronto fra i cittadini e l’amministrazione comunale riguardante l’impianto di produzione biometano in progetto a meno di un chilometro dalle abitazioni della piccola comunità roerina.

Oltre 150 persone, insieme all’intero consiglio comunale, hanno partecipato all’assemblea, cominciata con la cronistoria degli eventi che hanno portato alla situazione attuale da parte del sindaco Giampiero Novara.

Si ricorda che la vicenda portò nel luglio 2023 alle dimissioni dell'allora primo cittadino Elio Sorba e al commissariamento prefettizio del Comune, perdurato fino al maggio scorso. L’attuale amministrazione, insediatasi dopo il voto di giugno, si è trovata a gestire una serie di delibere già approvate, compreso il via libera all’impianto da parte della Provincia di Cuneo.

La serata è servita dunque per chiarire le posizioni dell’amministrazione comunale, della minoranza in Consiglio e degli abitanti di Canove, che nei giorni scorsi hanno visto la predisposizione dei lavori di cantiere nell’area interessata, una superficie oggi prativa, di oltre 4 ettari, 42.738 mq (11 giornate piemontesi), secondo il progetto destinata ad accogliere un impianto che ha sollevato fin da subito dubbi e perplessità, per i rischi di emissioni nocive alla salute, l’elevato consumo di acqua e di suolo, il rendimento energetico giudicato mediocre e un impatto notevole su un territorio con valore tutelato dall’Unesco.

A seguito del ricorso presentato in primavera dal Comitato 'No Biometano a Govone', il TAR aveva ordinato la sospensiva, in attesa di poter valutare nel merito la richiesta, ma a sua volta la ditta appaltatrice ha fatto ricorso ottenendo l’annullamento della stessa. Nel frattempo ha avviato i lavori prima della pronuncia definitiva del TAR, attesa per il 29 ottobre prossimo, come in realtà era consentito fare.

Ora il Comune di Govone dovrà firmare o non firmare la convenzione urbanistica. Un passo formale che viene sconsigliato dalla minoranza consigliare, tesi espressa durante l’assemblea dai consiglieri Pierpaolo Guelfo, Elena Mo e Stefania Serpentino.

Il parere della maggioranza, espresso dal consigliere Paolo Ghi, è che così facendo si metterebbe a rischio la convenzione sulle compensazioni, con eventuali richieste di danni, qualora il Comune non firmasse.

Dalla minoranza arriva l’invito a un incontro allargato con tutti i soggetti in campo per trovare una soluzione condivisa. In sostanza tutti sono contrari alla costruzione dell’impianto, ma la strada per opporsi nel modo più efficace è incerta.

Chi ha dimostrato ieri sera determinazione e compattezza è la popolazione della frazione, delusa e al contempo dignitosamente unita nel fare il possibile per fermare la realizzazione di una struttura impattante sul territorio e troppo vicina alle abitazioni per non suscitare perplessità e preoccupazioni.

La percezione delle persone è anche quella dell’abbandono da parte delle istituzioni pubbliche, di un certo disinteresse generale e di una lotta solitaria del Comitato No Biometano a Govone, appoggiata da tante associazioni ambientaliste e del territorio come Comuneroero, ma non dalla politica.

Intanto i prati lasciano il posto alle ruspe e si rischia di non poter tornare più indietro.