Monastero di Vasco, invito ai cittadini a provvedere alla cura del verde in prossimità delle strade comunali

I proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con le pubbliche strade o piazze, anche e soprattutto nel loro interesse, ad effettuare tutto ciò che può essere utile ad evitare di incorrere in responsabilità per danni a cose o persone o per l’interruzione del pubblico transito, a provvedere ai seguenti adempimenti entro il termine del 15 novembre 2024:

• mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nascondendo la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie;

• rimuovere nel più breve tempo possibile alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa minaccino di cadere sul piano stradale;